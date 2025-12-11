CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor İstanbul'dan 13 puan aldı

İstanbul’dan 13 puan aldı

Süper Lig’de sezonun ilk yarısını yoğun İstanbul trafiği ile geçiren Trabzonspor bu periyotta oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve sadece 1 kez kaybetti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 06:50
İstanbul’dan 13 puan aldı

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını yoğun İstanbul trafiği ile geçiren Trabzonspor, Başakşehir maçıyla bu süreci tamamlarken, evinde oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasıyla kritik dönemi galibiyetle kapatmayı hedefliyor. Fırtına, bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 1 kez yenildi. İlk yarıda İstanbul'da 5 karşılaşmaya çıkan (3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet) Fırtına, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerken, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Karagümrük'ü ve Başakşehir'i 4-3'le geçti; Galatasaray ile 0-0 kaldı. Akyazı'da Eyüpspor'u 2-0 yendi, İstanbul ekiplerinden 13 puan topladı.

TEKKE'NİN YENİLGİLERİ DERBİLERDE

Trabzonspor'un teknik direktör Fatih Tekke dönemindeki 3 yenilgisi de büyük karşılaşmalarda geldi. Bordo-mavililer, geçen sezon Fenerbahçe'ye 4-1 ve Galatasaray'a 2-0 mağlup olurken, bu sezon da Fenerbahçe karşısında 1-0 kaybetti.

SON GALİBİYET AVCI İLE YAŞANDI

Fırtına, son derbi galibiyetini Abdullah Avcı yönetiminde aldı. Bordo- mavililer, 2023-24 sezonunun 11. haftasında İstanbul'da Fenerbahçe karşısında 3-2 galip gelerek son büyük galibiyetini yaşadı. Karadeniz devi, daha sonra görev yapan Şenol Güneş ve Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlarda galibiyet elde edemedi.

GEÇEN SEZONU YAKALADI

Süper Lig'de 34 puanla, lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan Trabzonspor, puanlarının 13'ünü İstanbul takımlarından topladı. Bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde bu rakamı 16'ya çıkaracak. Fırtına geçtiğimiz sezon İstanbul takımlarından 13 puan elde etmişti.

10 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Fırtına, bu sezon tek yenilgisini deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada aldı. Rakibine 1-0 kaybeden bordo-mavililer, söz konusu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz devi, son 10 karşılaşmada 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek mağlubiyet görmedi.

SAVİC FORMA GİYMEK İSTİYOR

Sakatlığı nedeniyle en son 1 Kasım'daki Galatasaray derbisinde oynayan ve ardından 4 lig ve bir kupa maçında forma giyemeyen Savic, Beşiktaş karşılaşmasında sahalara dönmek istiyor. 34 yaşındaki stoperin sakatlığını çok büyük oranda atlattığı, idmanlarda kendisini deneyeceği öğrenildi.

