Fatih Tekke'nin motivasyon konuşmasında dikkat çeken ifade! "Korkulan takım..."

Trabzonspor'un Göztepe maçı ile ilgili yaptığı İnside Story'da oyuncuların hırsı ve teknik direktör Fatih Tekke'nin talebelerine duyduğu güveni vurguladığı anlar ön plana çıktı. 48 yaşındaki hoca, karşılaşma öncesi yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor taraftarının oyuncusundan beklediği tek şey; kavga etmek, savaşmak ve mücadele etmek. O mücadeleyi görüyor mu, sonucu ne olursa olsun asla geri durmadan... Asla pes etmeden. Sakat geliyor takımla, 'Sakat oynayacağım' diyor. Eksiklerimiz var, bende var sizde var. Kazandığınızda, hak ettiğinizi aldığınızda o coşkuyu göreceksiniz. Ve bunu siz yaptınız, siz."

BİR UMUTSUNUZ SİZ, BİR UMUT

Tekke'ninmotivasyon konuşmasının en dikkat çekici bölümünde oyuncularına duyduğu güven vardı: "Bir umutsunuz siz, bir umut. Bunu görüyorum. Sorgulanan takım bugün korkulan takım oldu. Bunu siz yaptınız. Kavga edeceksiniz, aklınızı kullanacaksınız. Sizi çok güzel şeyler bekliyor. Siz hak ederek geldiniz." Göztepe galibiyetinin ardından soyunma odasında takıma bir kez daha seslenen başarılı teknik adam, hem mücadelenin hem de birlikteliğin altını çizdi: "Kalbimden size teşekkür ediyorum. Hak ettiğiniz gibi devam edin. Sakat olmuş olmamış, kim olursa olsun... Hak ettiğiniz gibi devam ediyorsunuz" dedi.