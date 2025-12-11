CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Fatih Tekke'nin motivasyon konuşmasında dikkat çeken ifade! "Korkulan takım..."

Fatih Tekke'nin motivasyon konuşmasında dikkat çeken ifade! "Korkulan takım..."

Fatih Tekke: Sorgulanan takım bugün korkulan takım oldu; bunu siz yaptınız. Trabzonspor taraftarının beklediği tek şey; kavga etmek, savaşmak ve mücadele etmek. Bir umutsunuz siz, bir umut. Sakatlığı olanlar bile oynamak istiyor. Teşekkür ederim.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fatih Tekke'nin motivasyon konuşmasında dikkat çeken ifade! "Korkulan takım..."

Trabzonspor'un Göztepe maçı ile ilgili yaptığı İnside Story'da oyuncuların hırsı ve teknik direktör Fatih Tekke'nin talebelerine duyduğu güveni vurguladığı anlar ön plana çıktı. 48 yaşındaki hoca, karşılaşma öncesi yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor taraftarının oyuncusundan beklediği tek şey; kavga etmek, savaşmak ve mücadele etmek. O mücadeleyi görüyor mu, sonucu ne olursa olsun asla geri durmadan... Asla pes etmeden. Sakat geliyor takımla, 'Sakat oynayacağım' diyor. Eksiklerimiz var, bende var sizde var. Kazandığınızda, hak ettiğinizi aldığınızda o coşkuyu göreceksiniz. Ve bunu siz yaptınız, siz."

BİR UMUTSUNUZ SİZ, BİR UMUT

Tekke'ninmotivasyon konuşmasının en dikkat çekici bölümünde oyuncularına duyduğu güven vardı: "Bir umutsunuz siz, bir umut. Bunu görüyorum. Sorgulanan takım bugün korkulan takım oldu. Bunu siz yaptınız. Kavga edeceksiniz, aklınızı kullanacaksınız. Sizi çok güzel şeyler bekliyor. Siz hak ederek geldiniz." Göztepe galibiyetinin ardından soyunma odasında takıma bir kez daha seslenen başarılı teknik adam, hem mücadelenin hem de birlikteliğin altını çizdi: "Kalbimden size teşekkür ediyorum. Hak ettiğiniz gibi devam edin. Sakat olmuş olmamış, kim olursa olsun... Hak ettiğiniz gibi devam ediyorsunuz" dedi.

F.Bahçe'den Timber'a yakın takip!
REKLAM-CASPER
DİĞER
Wonderkid adayları şimdi ne yapıyor? İşte Süper Lig'den de yolu geçen isimler...
Medyadaki "zehirli" yapı! Eski Habertürk GYY'si Mehmet Akif Ersoy tutuklandı | Sevk yazısında şoke eden detaylar
Cimbom'dan flaş golcü hamlesi!
REKLAM - TÜRK TELEKOM
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'dan flaş golcü hamlesi! Cimbom'dan flaş golcü hamlesi! 01:28
GQ Türkiye 2025 Yılın Sporcusu Osimhen seçildi! GQ Türkiye 2025 Yılın Sporcusu Osimhen seçildi! 01:23
Icardi'den ayrılık haberlerine tepki! Icardi'den ayrılık haberlerine tepki! 01:22
G.Saray'ın gözdesi Salah için transfer açıklaması! G.Saray'ın gözdesi Salah için transfer açıklaması! 01:22
Yıldız isimden transfer itirafı! Yıldız isimden transfer itirafı! 01:22
Milan'ın dünya yıldızı G.Saray'a! Milan'ın dünya yıldızı G.Saray'a! 01:22
Daha Eski
Yapay zekadan tahmin: Brann-F.Bahçe maçı... Yapay zekadan tahmin: Brann-F.Bahçe maçı... 01:22
F.Bahçeli yıldıza Serie A kancası! F.Bahçeli yıldıza Serie A kancası! 01:22
İşte F.Bahçe'nin Brann kadrosu! 9 eksik var İşte F.Bahçe'nin Brann kadrosu! 9 eksik var 01:22
Tedesco: 4 oyuncum kulübede olacak Tedesco: 4 oyuncum kulübede olacak 01:22
Mert Hakan'ın bahis konuşmaları ortaya çıktı! Mert Hakan'ın bahis konuşmaları ortaya çıktı! 01:22
PSG'li futbolcuların korku dolu anları! PSG'li futbolcuların korku dolu anları! 01:22