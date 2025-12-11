Dersimiz Beşiktaş

Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Trabzonspor'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. Fatih Tekke, ekibiyle birlikte pazar günü Papara Park'ta oynanacak kritik karşılaşma için hazırlıklarını yoğunlaştırdı. İşbaşı yaptığı andan itibaren mesaisinin büyük kısmını tesislerde geçiren 48 yaşındaki teknik adamın, siyahbeyazlıların bu sezon oynadığı tüm karşılaşmaları detaylı biçimde analiz ettiği, rakibin güçlü-zayıf yönlerini belirlediği belirtildi. Teknik ekibin, derbinin taktik planını büyük ölçüde şekillendirdiği ve uygulanacak model üzerinde son dokunuşları yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Tekke'nin oyuncularından özellikle yüksek mücadele, agresif pres ve oyundan kopmayan bir karakter talep edeceği belirtildi.

İKİNCİ YARIDA İKİ DEPLASMAN

Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci yarısında İstanbul'da sadece Eyüpspor ve Beşiktaş karşılaşmalarına çıkacak. Kasımpaşa, Fenerbahçe, Karagümrük, Galatasaray ve Başakşehir'i ise Trabzon'da ağırlayacak.

GÜÇLÜ BİR RUH VAR

Fatih Tekke'nin hem maç öncesi hem sonrası yaptığı bu konuşmalar, Trabzonspor'da son dönem yükselen performansın arkasında güçlü bir takım ruhu olduğunun da işareti olarak değerlendirildi. "Sakat olan yanımızda, oynayamayacak olan yanımızda. Helal olsun size" ifadeleriyle çok iyi bir takım olduklarına vurgu yaptı.