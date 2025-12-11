‘Bize her yer Trabzon’

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, sahasında oynadığı 8 maçta da mağlubiyet görmedi. Evinde 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden bordomavililer, rakip filelere 14 gol gönderdi, sadece 4 gol yedi. Karadeniz devi içeride topladığı 18 puanla bu alanda 2. basamakta yer alıyor.

DIŞ SAHA FARK ETMEZ

Trabzonspor, dış sahada oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Attığı 13 gole karşılık 9 gol yiyen bordo-mavililer, 16 puanla deplasman tablosunda Galatasaray ve Fenerbahçe ile aynı puanı topladı. Averajla 3. sırada yer alan Fırtına, dış sahada da istikrarlı görüntüsünü sürdürdü.

ZOR DEPLASMAN AKYAZI

Bu sezon evinde Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte yenilmeyen takımlar arasında yer alan Trabzonspor, sahasında aldığı sonuçlarla zirve yarışında önemli bir ivme yakaladı. Pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak bordo-mavililer, Onuachu ve Pina gibi önemli eksiklerine rağmen 3 puana odaklanmış durumda.

770 GÜNLÜK 'BÜYÜK' HASRET

Pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısındaki maçlarda 770 günlük galibiyet özlemine son vermeye çalışacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz devi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı. Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 11 lig müsabakasında 2 beraberlik ve 9 yenilgiyle galibiyet göremedi.

SON 11 KARŞILAŞMA

Fırtına, Fenerbahçe galibiyetinin ardından 2023-24 sezonunda Galatasaray'a 5-1, Beşiktaş'a 2-0, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Geçen sezon ise Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken; Fenerbahçe'ye 3-2, Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1, Cimbom'a 2-0 yenilerek 11 sezon sonra derbi alamadı. Bu sezon Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu, Galatasaray ile golsüz berabere kaldı.

İKİ KUPA FİNALİ KAYBETTİ

Bordo-mavililer, 2023-24 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a 3-2, geçen sezon da Galatasaray'a Gaziantep'te 3-0 mağlup olarak kupa sevincini de yaşayamadı. Trabzonspor, böylece üç büyük rakibine karşı oynadığı son 13 resmi karşılaşmada 2 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.