Afrika Kupası kabusu

Bordo mavililerde Afrika Uluslar Kupası etkisi hissedilmeye başladı. Oulai, Fildişi Milli Takımı'da davet edildi. Onuachu ise Nijerya Milli Takımı'nın geniş kadrosuna dahil edildi. Son durumu ise bugün netleşecek. Oulai ve Onuachu'nun (çağrılması hâlinde) finale kadar çıkması halinde kaçıracağı maçlar belli oldu.

17 Aralık Alanya (Ziraat Türkiye Kupası)

22 Aralık Gençlerbirliği (Süper Lig)

5 Ocak Galatasaray (Süper Kupa)

13 Ocak İstanbul (Ziraat Türkiye Kupası)

18 Ocak Kocaeli (Süper Lig – 2. Devre açılışı)