Haberler Trabzonspor Rakamlarla Fırtına

Rakamlarla Fırtına

10 maçta kaybetmeyen Trabzonspor (7 galibiyet, 3 beraberlik), aynı teknik direktör yönetiminde Aralık 2021- Mart 2022 arasındaki 13 maçlık süreçten (Abdullah Avcı) beri en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 06:50
Rakamlarla Fırtına

10: 10 maçta kaybetmeyen Trabzonspor (7 galibiyet, 3 beraberlik), aynı teknik direktör yönetiminde Aralık 2021- Mart 2022 arasındaki 13 maçlık süreçten (Abdullah Avcı) beri en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.

6: Bordo-mavililer, deplasmandaki son 8 Süper Lig maçının 6'sını kazandı (1 beraberlik, 1 mağlubiyet) ve önceki 26 dış saha karşılaşmasında aldığı toplam galibiyet sayısını da (6 galibiyet) yakaladı.

İKİ GÜN İZİN

Teknik direktör Fatih Tekke, Göztepe galibiyetinin ardından oyuncularına iki gün izin verdi. Bordo-mavililer, yarın top başı yaparak 14 Aralık Pazar günü Papara Park'ta karşılaşacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başlayacak.

Mert Hakan, Murat Sancak ve Metehan Baltacı tutuklandı!
