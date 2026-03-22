Arca Çorum FK, Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2 golle devirdi!

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Arca Çorum FK karşı karşıya geldi.

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arca Çorum FK 2-0'lık skorla kazandı.

Maçın gollerini 60. dakikada Serdar Gürler ve 81. dakikada Burak Çoban kaydetti. Arca Çorum FK'de Braian Samudio, 14. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Arca Çorum FK, ligde üst üste 7. galibiyetini alarak 62 puana yükseldi ve ligin 4. sırasında yer aldı. Alagöz Holding Iğdır FK'nin ise ligdeki galibiyet hasreti 4 maça yükseldi. Doğu Anadolu ekibi, 45 puanla 10. sırada bulunuyor.