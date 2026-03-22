Ziraat Türkiye Kupası
Barcelona sahasında Rayo Vallecano'yu mağlup etti!

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Barcelona sahasında Rayo Vallecano'yu konuk etti. Barça bu mücadeleden Ronald Araujo'nun kaydettiği gol ile 1-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 18:06
İspanya LaLiga'nın 29. haftasında Barcelona ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi.

Camp Nou'da oynanan mücadelede Barcelona, Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etti.

Maçın tek golünü 24. dakikada Ronald Araujo attı.

Bu sonuçla birlikte Katalan ekibi, ligde üst üste 5. maçını kazanmış oldu ve puanını 73'e çıkararak en yakın rakibi Real Madrid'in maç fazlasıyla 7 puan önüne geçti. Rayo Vallecano'nun ise ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi sona ermiş oldu. Vallecano, 32 puanla ligin 14. sırasında yer alıyor.

