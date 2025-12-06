CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Gözler yine Onuachu'da

Gözler yine Onuachu'da

Zorlu deplasman öncesinde Fırtına'da tüm gözler Paul Onuachu ve hücum hattında olacak. 14 haftada 11 gol atan Nijeryalı forvet, gol krallığı yarışında zirvede. 2.01 boyundaki futbolcu yine takımın en büyük gol ayağı olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 06:51
Gözler yine Onuachu’da

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, yarın Göztepe ile karşılaşacak. Bu sezon evinde 6 maça çıkan İzmir ekibi, 3 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, attığı 6 gole karşılık yalnızca 1 gol yedi ve ligin en sağlam iç saha savunma performanslarından birine sahip. Zorlu deplasman öncesinde Fırtına'da tüm gözler Paul Onuachu ve hücum hattında olacak. 14 haftada 11 gol atan Nijeryalı forvet, gol krallığı yarışında zirvede. 2.01 boyundaki futbolcu yine takımın en büyük gol ayağı olacak.

YÜZDE 44'ÜNE İMZASINI ATTI

Fırtına'nın ligde kaydettiği 25 golün 11'ine imza atan Paul Onuachu, 4 kez daha fileleri sarsması halinde kiralık dönemindeki performansını yakalayacak. Takımın gollerinin yüzde 44'üne imza koyan Onuachu'nun gol attığı 9 maçta ise Karadeniz devi, 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı ve 21 puan topladı. Trabzonspor'un bu sezon ligde topladığı 31 puanının büyük bölümünde de Nijeryalı yıldızın payı bulunuyor.

SERİYİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYOR

Karadeniz devinin ligde son olarak oynadığı Alanya (1), Başakşehir (1) ve Konya (2) maçlarında 4 gol atarak seri yakalayan Paul Onuachu, Göztepe karşısında da gollerine devam etmeyi hedefliyor. 31 yaşındaki futbolcu, 11 golün 4'nü ise deplasman maçlarında kaydetti.

28

Onuachu, bugüne dek Trabzonspor formasıyla 39 resmi karşılaşmada 28 gole imza attı. 2023- 24'te ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 25 müsabakada 17 kez fileleri havalandırdı.

