CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da transferde Mykhavko sesleri!

Trabzonspor'da transferde Mykhavko sesleri!

Trabzonspor, stoper rotasyonuna güç katma adına Dinamo Kiev’in 20 yaşındaki oyuncusu Taras Mykhavko’yu yakın takibe aldı. Ocak ayında harekete geçilmesi planlanıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 06:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da transferde Mykhavko sesleri!

Trabzonspor'da ocak ayı öncesi transfer çalışmalarına hız verildi. Bordo-mavililer, savunma hattına mutlaka takviye yapmak istiyor. Rayyan Baniya'nın da sakatlanması sonrası stoper rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fırtına'da Taras Mykhavko ismi gündeme geldi. Son dönemde Ukrayna'dan başarılı transferler yapan Karadeniz devi, rotasını bir kez daha bu ülkeye çevirdi. Dinamo Kiev'de oynayan 20 yaşındaki Mykhavko için ocak ayında harekete geçilmesi bekleniyor.

Ukrayna basınına da yansıyan haberlerde, Dinamo Kiev ile olan sözleşmesi Haziran 2028'de bitecek Mykhavko için Trabzonspor'un ciddi anlamda takipte olduğu belirtildi. Genç yıldızın da Ukrayna'dan ayrılarak Avrupa'da önemli bir kulübe gitmeye sıcak baktığı kaydedildi. Ayrıca bordo-mavili takımda Batagov, Zubkov ve Sikan gibi Ukraynalı futbolcuların olması da Mykhavko transferinde önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. 20 yaşındaki savunmacıyı Avrupa'da birçok takım izliyor.

BATAGOV'U ANIMSATIYOR

Sol stoperde oynayan Taras Mykhavko, futbol tarzı ve oyuncu profiliyle Arseniy Batagov'u anımsatıyor. Fizik özellikleri ve topu başarılı bir şekilde kullanmasıyla vatandaşını andıran Ukraynalı stoper, sol bekte de şans alabiliyor.

MİLLİ TAKIMA SEÇİLİYOR

Taras Mykhavko, Ukrayna Milli Takımı'na seçilmeye başladı. 13 Kasım 2025 tarihinde ülkesinin formasını ilk kez 2026 Dünya Kupası elemesinde Fransa'ya karşı giyen 20 yaşındaki stoper 75 dakika sahada kaldı. Mykhavko, ülkesinde gelecek vaat eden yıldızlar arasında bulunuyor.

REFERANSI SAĞLAM

Ukrayna Milli Takım Teknik Direktörü Sergei Rebrov'un çok beğendiği isimlerden olan Taras Mykhavko, güçlü bir referansa sahip durumda. Ayrıca Oleksandr Zubkov'la Ukrayna Milli Takımı'ndan arkadaş olan Mykhavko'nun adaptasyon sorunu yaşamayacağı aktarılıyor.

DİNAMO KİEV'DE HEP OYNUYOR

Kısa sürede potansiyeliyle sivrilen 20 yaşındaki Taras Mykhavko, Dinamo Kiev'in önemli isimlerinden biri oldu. Dinamo Kiev altyapısından yetişen genç stoper, 70 maça çıkıp istikrarlı bir görüntü çizdi.

Türk Telekom-REKLAM
B. Dortmund'un yıldızı Cimbom'a!
DİĞER
Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Çizme’den gelecek! En-Nesyri’nin yeni adresi netleşiyor...
Son dakika! 11. Yargı Paketi Adalet Komisyonu’ndan geçti! 55 bin mahkuma 3 yıl erken tahliye
O yıldızın G.Saray'a transferi için Osimhen referans!
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ziraat Türkiye Kupası'nda torbalar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası'nda torbalar belli oldu! 01:07
F.Bahçe'den o isme 3 maç men cezası! F.Bahçe'den o isme 3 maç men cezası! 01:07
G.Saray'dan TFF'ye tepki! G.Saray'dan TFF'ye tepki! 01:07
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! 01:07
Anadolu Efes evinde kaybetti! Anadolu Efes evinde kaybetti! 01:07
Pana Başkanı F.Bahçe için hükmen galibiyet istedi! Pana Başkanı F.Bahçe için hükmen galibiyet istedi! 01:07
Daha Eski
Alanyaspor Çorum'da turladı! Alanyaspor Çorum'da turladı! 01:07
Antalya Silifke'de turladı! Antalya Silifke'de turladı! 01:07
Olympiakos - F.Bahçe Beko maçı ertelendi! Olympiakos - F.Bahçe Beko maçı ertelendi! 01:07
Nijerya efsanesi açıkladı! İşte Osimhen'i isteyen dünya devi Nijerya efsanesi açıkladı! İşte Osimhen'i isteyen dünya devi 01:07
Belözoğlu'nun yeni takımı resmen belli oldu! Belözoğlu'nun yeni takımı resmen belli oldu! 01:07
Gaziantep FK Yalova'da gruplara kalmayı başardı! Gaziantep FK Yalova'da gruplara kalmayı başardı! 01:07