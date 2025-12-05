CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor 10 maçlık müthiş seri

10 maçlık müthiş seri

Karadeniz devi oynadığı son 10 resmi maçta mağlubiyet yaşamazken, yediğinden iki katı fazla gol atarak da dikkat çekiyor. Fatih Tekke ve ekibi, iki kulvarda da başarıyla ilerliyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 06:51
Trabzonspor, ligde yakaladığı yenilmezlik serisini Ziraat Türkiye Kupası'na da taşıdı. Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı son 9 maçta mağlubiyet yaşamazken 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. 21 gol atan Karadeniz devi, kalesinde 10 gol gördü. Bu seriye, Türkiye Kupası'nda Van Spor galibiyeti de eklendi ve bordomavililer yenilmezlik serisini 10 maça yükseltti. Karadeniz devi 10 maçlık resmi maç sürecinde 7 galibiyet, 3 beraberlik elde etti ve toplamda 23 gol atarak, 10 gol yedi.

İÇ SAHADA KAYBETMIYOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda Van Spor'u 2-0 yenerek gruplara kalan Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde iç sahadaki başarılı grafiğini sürdürdü. Fatih Tekke ile 16 maçta 1 mağlubiyet alınırken 10 galibiyet, 5 beraberlik geldi.

