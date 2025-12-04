CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Transferde kelebek etkisi! Trabzonspor ve Jeremie Boga...

Transferde kelebek etkisi! Trabzonspor ve Jeremie Boga...

Fransız basını, Trabzonspor’un transfer listesinde yer alan Jeremie Boga'nın yaşadığı skandal olayın ardından bir daha Nice forması giymek istemediğini duyurdu. Bordo-mavililerin 28 yaşındaki oyuncu ile yeniden temasa geçmesi ve transferde mutlu sona ulaşması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 06:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Transferde kelebek etkisi! Trabzonspor ve Jeremie Boga...

Ara transfer için çalışmalara şimdiden başlayan Trabzonspor'da, takviye planlanan öncelikli bölgelerden biri sol kanat. Kazeem Olaigbe'den beklediği performansı göremeyen, bu mevkide Ernest Muçi, Felipe Augusto gibi isimleri de deneyen teknik direktör Fatih Tekke, istediği verimi alamadı. Fırtına, kış transferinde mutlaka kaliteli bir sol kanat almak istiyor. Hedef ise tanıdık: Jeremie Boga. Yaz döneminde çok istenen hatta Tekke'nin bizzat açıkladığı Jeremie Boga konusunda olumlu mesafe kat edilememişti. Nice forması giyen 28 yaşındaki Fildişili yıldız için yeniden hamle yapılacak. Çünkü alınan kötü sonuçlar sonrası taraftar Boga'yı darp etti ve futbolcu bir daha Nice forması giymek istemiyor.

TEKME, TOKAT VE TÜKÜRÜK

Fransız basınından RMC Sport, Boga'nın yaşanan saldırı sonrası şok yaşadığını duyurdu. Pazar günü takım otobüsünden indikleri sırada 5 ila 10 kişilik bir grup tarafından fiziksel saldırıya uğrayan Boga ile Moffi ve sportif direktör Maurice darp edilmişti. Taraftarların, oyuncuları protesto eden kalabalığın arasından geçerken tekme, yumruk ve tükürüklerle saldırıda bulunduğu bildirildi. Boga'nın yakın çevresi, futbolcunun tüm vücuduna darbeler aldığını ve olay sırasında kendisini korumaya çalıştığını ifade etti. Boga 5 gün iş göremez raporu aldı.

NICE FORMASI GİYMEK İSTEMİYOR

RMC Sport, Boga'nın yaşanan olayların ardından Nice formasıyla devam etmek istemediğini, kariyerinin geleceğinin belirsiz hâle geldiğini duyurdu. Trabzonspor'un bu fırsatı kullanabileceği dile getirildi. Trabzonspor'un geçmiş transfer dönemlerinde yakından ilgilendiği Boga, 2023'te Atalanta'dan Nice'e transfer olmuştu. Bu sezon 20 maçta 17 kez ilk 11'de görev alan kanat oyuncusu, takımın önemli isimlerinden biri olarak gösteriliyordu.

3 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Fransız kulübüyle 1.5 yıl kontratı kalan Boga, bu sezon çıktığı 20 maçta 2 gol atarken, 2 de asist yaptı. Özellikle Ligue 1'de pek çok maçta yedek kalan Boga konusunda bordo-mavili yönetim tüm kozları oynayacak. 10 numara ve forvet arkası mevkilerinde de görev yapabilen 1.72 boyundaki futbolcunun bu kez gelebileceği öne sürüldü. Market değeri 10 milyon euro olan Boga, yaz döneminde Fatih Tekke'nin 1 numaralı isteği olmuştu.

NICE KULÜBÜ TEPKİ GÖSTERDİ

Saldırının ardından Nice kulübü resmi bir açıklama yaparak yaşanan şiddeti kınadı: "Takımın kötü sonuçları sonrası taraftarların öfkesini anlıyoruz ancak yaşanan taşkınlıklar kabul edilemez." Olayların ardından teknik direktör Franck Haise'in de görevinden ayrılmayı düşündüğü belirtiliyor.

GÜÇLÜ YÖNLERİ

-Hızlı ve çevik: Rakip savunmayı dribling ile geçebilme kapasitesi iyi.

-Yaratıcı: Hem şut opsiyonlarını kullanıyor hem de şans yaratma paslarını yapabiliyor.

-Ofansif katki: Gol ve asist potansiyeli var.

-Düşük yerçekimi merkezi avantajı: Dengeli, ani yön değiştirmeleri iyi yapıyor.

ZAYIF YÖNLERİ

-Fiziksel mücadelede (özellikle hava toplarında) dezavantajı olabilir.

-Bazı şutları değerlendirme açısından tutarsızlık yaşayabilir.

-Sürekli savunmaya dönük katkısı sınırlı.

-Yüksek baskı altında karar verme bazen riskli olabilir.

NASIL KULLANILABİLİR (TAKTİKSEL SENARYOLAR)

-Kanat oyuncusu: Boga, sol kanatta başlayıp içeri kat edip hem şut hem pas opsiyonları yaratmakta çok etkili olabilir.

-Serbest ofansif orta saha: Rakip Savunma hattı yüksekse, Boga'yı "özgür kanat/forvet arası" rolde kullanarak dripling ve boşluk yaratma avantajı sağlanabilir.

-Hücum kontraları: Hız avantajı sayesinde hızlı hücum geçişlerinde önemli bir silah olur.

-Set oyunları: Hava topları konusunda büyük değeri olmasa da duran toplarda kısa pas kombinasyonlarında değerlendirilebilir.

G.Saray, Lookman'ın alternatifini buldu!
Reklam / İdefix
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Barzanilerin maskesi Cizre'de düştü! YPG için özerklik istediler... ENKS'yi teşvik ettiler: TAKVİM kuzu postundaki çakalı aylardır yazıyor
G.Saray'da Nino sesleri!
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Ara transferde geri dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! 01:38
G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! 01:37
G.Saray'ın itirazı reddedildi! G.Saray'ın itirazı reddedildi! 01:25
Tekke: Bu formayı giyiyorsan... Tekke: Bu formayı giyiyorsan... 01:25
Fırtına hata yapmadı! Fırtına hata yapmadı! 01:25
Göztepe'ye Beyoğlu şoku! Kupaya erken veda Göztepe'ye Beyoğlu şoku! Kupaya erken veda 01:25
Daha Eski
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Antrenmana katıldı mı? Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Antrenmana katıldı mı? 01:25
Şampiyon F.Bahçe Opet! Şampiyon F.Bahçe Opet! 01:25
Serdal Adalı'dan PFDK sevki sonrası açıklama! Serdal Adalı'dan PFDK sevki sonrası açıklama! 01:25
Deniz Gül ve Süper Lig'e transferi... Deniz Gül ve Süper Lig'e transferi... 01:25
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 01:25
F.Bahçelileri heyecanlandıran gelişme! Lewandowski… F.Bahçelileri heyecanlandıran gelişme! Lewandowski… 01:25