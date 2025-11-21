Boga’ya yakın takip

Karadeniz devi, transfer çalışmalarını sürdürürken Jeremie Boga için de takibe devam ediyor. Yaz döneminde de Trabzonspor'un transfer hedefi olan Boga'da ocakta yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Fransız Nice kulübüyle kontratı 2027'de bitecek Fildişi Sahilli kanat oyuncusunu Fatih Tekke de beğeniyor. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 18 maçta 2 gol attı, 2 asist yaptı.