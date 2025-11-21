CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Boga'ya yakın takip

Boga’ya yakın takip

Karadeniz devi, transfer çalışmalarını sürdürürken Jeremie Boga için de takibe devam ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 06:50
Boga’ya yakın takip

Karadeniz devi, transfer çalışmalarını sürdürürken Jeremie Boga için de takibe devam ediyor. Yaz döneminde de Trabzonspor'un transfer hedefi olan Boga'da ocakta yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Fransız Nice kulübüyle kontratı 2027'de bitecek Fildişi Sahilli kanat oyuncusunu Fatih Tekke de beğeniyor. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 18 maçta 2 gol attı, 2 asist yaptı.

