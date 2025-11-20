CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor İstanbul’dan 10 puan

İstanbul’dan 10 puan

Fırtına bu yıl elde ettiği 25 puanın 10’unu İstanbul takımlarıyla oynadığı maçlarda kazandı. Sıradaki rakip Başakşehir ve maç pazartesi deplasmanda

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbul’dan 10 puan

Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Başakşehir'in konuğu olacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor. G.Saray ve Alanya beraberliklerinin ardından milli araya giren bordo-mavililer, kısa aranın ardından yeniden galibiyetle başlayarak yükselişini sürdürmek istiyor. Fırtına, Süper Lig'de oynadığı son 15 maçta sadece bir kez kaybetti. (8 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi). Karadeniz devi, bu mağlubiyeti ise F.Bahçe deplasmanında yaşadı. İç ve dış sahada istikrarlı bir görüntü sergileyen bordo mavililer, zirve yarışındaki iddiasını da ortaya koydu.

5 MAÇTA 3 GALİBİYET, 1 BERABERLİK

Fırtına, bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı 5 maçta ise 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu sezon elde ettiği 25 puanın 10'nu söz konusu maçlarda çıkaran Karadeniz devi, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0, Karagümrük'ü 4-3 mağlup etti. Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Evinde ise Eyüpspor'u 2-0'la geçti. Tek yenilgiyi ise Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla almıştı.

G.Saray'dan Castillo sürprizi! Okan Buruk onay verirse...
Arsenal'in yıldızı F.Bahçe'ye önerildi!
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı geliyor
F.Bahçe'de Boscagli heyecanı!
Çağlar Söyüncü'ye sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünün maçları listesi 20 Kasım Perşembe Bugünün maçları listesi 20 Kasım Perşembe 07:38
Milli Takım'da eğlenceli anlar! Arda ve İrfan'ın kapışması Milli Takım'da eğlenceli anlar! Arda ve İrfan'ın kapışması 00:41
F.Bahçe'de Asensio'dan flaş Galatasaray sözleri! F.Bahçe'de Asensio'dan flaş Galatasaray sözleri! 00:41
Gardi'den transfer itirafı! G.Saraylı yıldızlar... Gardi'den transfer itirafı! G.Saraylı yıldızlar... 00:41
Milli Takım FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi Milli Takım FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi 00:41
Kartal'dan Ter Stegen hamlesi! Yapılan teklif... Kartal'dan Ter Stegen hamlesi! Yapılan teklif... 00:41
Daha Eski
G.Saray'da gündem Arias! Sunulacak teklif... G.Saray'da gündem Arias! Sunulacak teklif... 00:41
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! 00:41
Aslan transferde gaza bastı! 4 isim birden... Aslan transferde gaza bastı! 4 isim birden... 00:41
F.Bahçe'den sonra değere bindi! "İyi ki almışız" F.Bahçe'den sonra değere bindi! "İyi ki almışız" 00:41
G.Saray'da Icardi krizi! Buruk ile görüştü ve... G.Saray'da Icardi krizi! Buruk ile görüştü ve... 00:41
Asensio'ya Serie A kancası! Asensio'ya Serie A kancası! 00:41