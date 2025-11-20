İstanbul’dan 10 puan

Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Başakşehir'in konuğu olacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor. G.Saray ve Alanya beraberliklerinin ardından milli araya giren bordo-mavililer, kısa aranın ardından yeniden galibiyetle başlayarak yükselişini sürdürmek istiyor. Fırtına, Süper Lig'de oynadığı son 15 maçta sadece bir kez kaybetti. (8 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi). Karadeniz devi, bu mağlubiyeti ise F.Bahçe deplasmanında yaşadı. İç ve dış sahada istikrarlı bir görüntü sergileyen bordo mavililer, zirve yarışındaki iddiasını da ortaya koydu.

5 MAÇTA 3 GALİBİYET, 1 BERABERLİK

Fırtına, bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı 5 maçta ise 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu sezon elde ettiği 25 puanın 10'nu söz konusu maçlarda çıkaran Karadeniz devi, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0, Karagümrük'ü 4-3 mağlup etti. Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Evinde ise Eyüpspor'u 2-0'la geçti. Tek yenilgiyi ise Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla almıştı.