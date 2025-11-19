TRABZONSPOR HABERLERİ - Jose Mourinho Batagov'u istiyor

Portekiz basını, Benfica'yı çalıştıran Mourinho'nun Trabzonspor'un 23 yaşındaki stoperi Batagov'u istediğini duyurdu. Haberde, Portekizli hocanın savunma hattına hızlı ve ayağı düzgün olan, oyun kurabilen profilde bir futbolcu transfer etmek istediği ve Batagov'un buna çok uygun olduğu dile getirildi. Trabzonspor'un 2028 yılına dek sözleşmesi bulunan Ukraynalı savunmacı için en az 15 milyon euro bonservis talep edeceği, Benfica'nın bu rakamı ödemeye hazır olduğu vurgulandı.

DEĞERİ FÜZE GİBİ FIRLADI

Geldiği dönemde piyasa değeri 2.8 milyon euro olan 23 yaşındaki oyuncu 2025 yılı sonu itibariyle değerini 7 milyon euro'ya çıkardı. Batagov'un bu yükselen performansı herkesin dikkatini çekmiş durumda.

1.8 MİLYON EURO

Trabzonspor, Zorya'dan 1.8 milyon euro'ya transfer ettiği ve 4+1 yıllık sözleşme imzaladığı Batagov, bu sezon geri kalan 12 haftalık bölümünde 946 dakika forma giydi ve teknik direktör Fatih Tekke'nin değişmez isimlerinden biri oldu. 48 yaşındaki hoca, Ukraynalı stoperi hemen her fırsatta övüyor.