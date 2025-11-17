TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Timi Max Elsnik hamlesi!

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken orta saha için sürpriz bir isim listeye dahil edildi. Bordo-mavililerin daha önce de takip ettiği Kızılyıldız'ın 27 yaşındaki futbolcusu Timi Max Elsnik'in yeniden gündemde olduğu kaydedildi. Sırp basınında yer alan haberlerde; Elsnik'i Trabzonspor başta olmak üzere Avrupa'da pek çok takımın izlediği vurgulandı. Deneyimli ismin transfere sıcak baktığı bildirildi. Elsnik'in Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor

İLK 11'E ADINI YAZDIRDI

Orta sahaya takviye planlayan Karadeniz devi, 8 ve 10 numara oynayabilen Timi Max Elsnik'i yakından izliyor. Güçlü sol ayağı ve istikrarlı futboluyla öne çıkan Sloven orta saha, bu sezon 21 resmi maça çıktı, 1 gol, 1 asistle oynadı ve bin 445 dakika sahada kaldı. Geçtiğimiz sezonun başında Kızılyıldız'a gelen Elsnik kısa sürede ilk 11'in vazgeçilmez ismi oldu. Slovenya Milli Takımı'nda düzenli şekilde oynayan Elsnik'in piyasa değeri 8 milyon euro olarak gözüküyor.

5 SENEDE 5 KUPA

Trabzonspor'un transfer listesine eklediği Timi Max Elsnik, kariyerinde son 5 senede 5 kupa kazandı. 2020'den itibaren Slovenya'da Olimpija ve Sırbistan'da Kızılyıldız takımlarından oynayan Elsnik, 1 Slovenya Ligi, 2 Slovenya Kupası, 1 Sırbistan Ligi, 1 Sırbistan Kupası şampiyonlukları yaşadı.

GÜÇLÜ ASİST ÖZELLİĞİ

Timi Max Elsnik, asist özelliğiyle göze çarpıyor. Özellikle yıldızını partlattığı Olimpija ve Kızılyıldız'da takım arkadaşlarına gol pasları çıkaran Elsnik, iki takımda toplamda 34 asist yaptı.

DURAN TOPLARA HAKİM

Sol ayağını çok iyi kullanan Timi Max Elsnik, duran toplardaki başarısıyla sivriliyor. Kornerlerde ve serbest vuruşlarda topun başına 27 yaşındaki Sloven orta saha, bu sayede asist özelliğini parlatıyor. Kızılyıldız'da duran topları genellikle Elsnik kullanıyor.

EURO 2024'TE OYNADI

Kariyerinde çıkışa geçen Timi Max Elsnik, Slovenya Milli Takımı ile EURO 2024'te oynama başarısı gösterdi. Slovenya ile son 16 turuna kalan Elsnik, ülkesinin oynadığı 4 maçta da sahada yer aldı. 27 yaşındaki futbolcu, turnuvada 361 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.

OLİMPİJA'DA YILDIZI PARLADI

2020-2024 yılları arası ülkesi Slovenya'da Olimpija forması giyen Timi Max Elsnik, esas çıkışı burada yakaladı. 4 sene boyunca Olimpija'da 158 maça çıkan Elsnik, 27 gol, 19 asistle 46 gole katkı sundu. Yıldız orta saha özellikle İngiltere'de geçirdiği etkisiz dönemin ardından yeniden çıkışı yakalamış oldu.