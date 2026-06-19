Galatasaray'dan genç yıldıza kanca! O ismin kardeşi geliyor
Galatasaray'da gelecek sezon için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların sadece yıldız futbolcularla değil yıldız adayları ile de ilgilendiği ve bu doğrultuda Galatasaray'da forma giyen o ismin kardeşini gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 08:43
Bu doğrultuda Cimbom'un gündemine dikkat çeken bir ismin geldiği öğrenildi.
Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılıların son olarak Almanya Ligi ekiplerinden Schalke'de forma giyen Mertcan Ayhan ile ilgilendiği öne sürüldü.
Kaan Ayhan'ın kardeşi olan Mertcan, geçen sezon gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirmişti.
Transfermarkt verilerine göre Mertcan Ayhan'ın piyasa değeri 8 milyon euro.
Bu sezon Schalke ile Bundesliga'ya yükselme başarısı gösteren Mertcan Ayhan, takımının formasını 29 maçta giydi.
19 yaşındaki stoperin Alman kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
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