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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan genç yıldıza kanca! O ismin kardeşi geliyor

Galatasaray'dan genç yıldıza kanca! O ismin kardeşi geliyor

Galatasaray'da gelecek sezon için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların sadece yıldız futbolcularla değil yıldız adayları ile de ilgilendiği ve bu doğrultuda Galatasaray'da forma giyen o ismin kardeşini gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 08:43
Galatasaray'dan genç yıldıza kanca! O ismin kardeşi geliyor

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

Galatasaray'dan genç yıldıza kanca! O ismin kardeşi geliyor

Sarı-kırmızılılar, üst üste 5. şampiyonluğa ulaşmak ve Devler Ligi'nde üst turlara yükselebilmek için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Galatasaray'dan genç yıldıza kanca! O ismin kardeşi geliyor

Öte yandan Galatasaray, yıldız oyuncuların yanı sıra potansiyeli yüksek futbolcularla da yakından ilgileniyor.

Galatasaray'dan genç yıldıza kanca! O ismin kardeşi geliyor

Bu doğrultuda Cimbom'un gündemine dikkat çeken bir ismin geldiği öğrenildi.

Galatasaray'dan genç yıldıza kanca! O ismin kardeşi geliyor

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılıların son olarak Almanya Ligi ekiplerinden Schalke'de forma giyen Mertcan Ayhan ile ilgilendiği öne sürüldü.

Galatasaray'dan genç yıldıza kanca! O ismin kardeşi geliyor

Kaan Ayhan'ın kardeşi olan Mertcan, geçen sezon gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirmişti.

Galatasaray'dan genç yıldıza kanca! O ismin kardeşi geliyor

Transfermarkt verilerine göre Mertcan Ayhan'ın piyasa değeri 8 milyon euro.

Galatasaray'dan genç yıldıza kanca! O ismin kardeşi geliyor

Bu sezon Schalke ile Bundesliga'ya yükselme başarısı gösteren Mertcan Ayhan, takımının formasını 29 maçta giydi.

Galatasaray'dan genç yıldıza kanca! O ismin kardeşi geliyor

19 yaşındaki stoperin Alman kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

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