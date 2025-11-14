Trabzonspor'a büyük müjde

Trabzonspor'a Akyazı'da tahsis edilen araziyle ilgili beklenen karar çıktı. Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi, Ortahisar ilçesi Akyazı–Yeşiltepe Mahallesi sınırları içinde yer alan 255 ada, 8 ve 9 numaralı parseller için hazırlanan imar planı değişikliğini oy birliğiyle onayladı. Daha önce "Üniversite Alanı" olarak belirlenen bölge, alınan kararla birlikte "Spor Alanı" statüsüne geçirildi. Bu düzenleme, bordo-mavili kulübün bölgede spor tesisleri, altyapı merkezleri ve gençlik geliştirme kompleksleri inşa etmesinin önünü tamamen açtı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Trabzonspor'a tahsis edilen alan üzerinde uygulanacak. Böylece, Akyazı hem stadyumun hem yeni tesislerin kalbi olacak.