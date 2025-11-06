CANLI SKOR ANA SAYFA
Maç başına 1.5 gol ortalaması

Maç başına 1.5 gol ortalaması

Trabzonspor ligin ilk 11 haftasında 17 kez fileleri sarstı. Maç başına 1.5 gol ortalaması elde ederek üretkenliği çok net bir şekilde ortaya koydu. Ancak, bazı detaylar bu sayının çok daha yüksek olabileceğinin sinyallerini veriyor. Fırtına’nın pozisyonu gole çevirme yüzdesi % 11 ile oldukça yüksek. Ama maç başına 1.2 kaçırılan büyük şans ile yüksek oranda gol fırsatını değerlendiremiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Maç başına 1.5 gol ortalaması
Trabzonspor ligin ilk 11 haftasında 17 kez fileleri sarstı. Maç başına 1.5 gol ortalaması elde ederek üretkenliği çok net bir şekilde ortaya koydu. Ancak, bazı detaylar bu sayının çok daha yüksek olabileceğinin sinyallerini veriyor. Fırtına'nın pozisyonu gole çevirme yüzdesi % 11 ile oldukça yüksek. Ama maç başına 1.2 kaçırılan büyük şans ile yüksek oranda gol fırsatını değerlendiremiyor.
