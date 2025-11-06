Trabzonspor ligin ilk 11 haftasında 17 kez fileleri sarstı. Maç başına 1.5 gol ortalaması elde ederek üretkenliği çok net bir şekilde ortaya koydu. Ancak, bazı detaylar bu sayının çok daha yüksek olabileceğinin sinyallerini veriyor. Fırtına’nın pozisyonu gole çevirme yüzdesi % 11 ile oldukça yüksek. Ama maç başına 1.2 kaçırılan büyük şans ile yüksek oranda gol fırsatını değerlendiremiyor.
