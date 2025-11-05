CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da gündem Wesley Said!

TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da gündem Wesley Said!

Trabzonspor'da devre arası transfer hazırlıkları sürerken Başkan Ertuğrul Doğan’ın Lens forması giyen 30 yaşındaki Fransız golcü Wesley Said için bizzat devreye girdiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da gündem Wesley Said!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer için yurt dışına gideceğini açıkladı. Doğan'ın hedeflerinden biri ortaya çıktı: Wesley Said. Bordo mavililer, yaz döneminde transfer listesinde bulunan Fransız hücum oyuncusu için yeniden harekete geçiyor. Bordo-mavili ekibin Lens ile temasa geçtiği ve 3 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Ayrıca Said'in, Fransız ekibinin sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiği belirtildi. 30 yaşındaki yıldızın kulübü ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Transfermarkt verilerine göre 3 milyon euro'luk değeri bulunuyor. Asıl mevkisi santrfor olan 1.71 boyundaki oyuncu ayrıca her iki kanatta ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Bu sezon Lens'te çoğunlukla 10 numara olarak forma giyen Said, Ligue 1'de 10 maça çıkarken, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Takımın santrforu zaten Onuachu gibi güçlü bir oyuncu; Said'in ise "santrfor olarak güçlü fizik" yönü görece zayıf olabilir. Dolayısıyla Onuachu'nun yanında değil, belki Onuachu sonrası devreye giren bir değişken oyuncu için daha uygun.

Sürekli 11 olma ve istikrar açısından riskler olabilir. Fiziksel kalite ve yüksek süreli tempo ligde "kanat ve destek forvet" için de önemli.

Takımın sisteminde kanatlara ve destek hattına "gol katkısı" beklentisi olabilir. Gol sayısı bu beklentiyi karşılayabilir mi, bu önemli.

OYUN TARZI

TEKNİK&ÇEVİKLİK: Kısa boyunun avantajıyla dar alanda çok çevik. Topu ayağına aldığında yön değişimleriyle savunmayı bozabiliyor.

DRIPLING BECERİSİ: Bir-bir pozisyonlarda etkili. Özellikle kontra ataklarda açık alan bulduğunda çok tehlikeli.

BİTİRİCİLİK: Ceza sahasında sakin, plase vuruşları iyi. Fakat fiziksel temaslarda bazen zorlanabiliyor.

POZİSYON ALMA: Savunma arkasına koşular yapmayı sever, topsuz oyunda aktif.

ÇOK YÖNLÜLÜK: Hem kanatta hem 2. forvet olarak oynayabiliyor.

Fizik gücü (ikili mücadelelerde zorlanabiliyor)

Süreklilik: Zaman zaman sakatlıklar nedeniyle ritmini kaybediyor. Gol katkısını daha istikrarlı hale getirmesi gerekiyor.

GÜÇLÜ YANLARI

İlk adım hızı ve patlayıcılığı

Tekniği ve dar alanda top hakimiyeti

Topsuz koşular ve pozisyon bilgisi

Takım oyununa uyumu (özellikle Lens'te sistem oyuncusu gibi)

REKLAM - Kuruluş Orhan
G.Saray'da Ajax planı hazır!
DİĞER
Fenerbahçe'de Orkun Kökçü detayı ortaya çıktı! Transfer döneminde Mourinho...
CHP’de FETÖ devri! Ali Fuat Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka İstanbul İl Başkan Yardımcısı oldu
Buruk: Farklı bir G.Saray var
G.Saray'dan ara transfer bombası! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk: Farklı bir G.Saray var Buruk: Farklı bir G.Saray var 01:33
10 kişi kalan B. Münih, PSG'yi yendi! 10 kişi kalan B. Münih, PSG'yi yendi! 01:33
Anfield'da kazanan L'pool! Anfield'da kazanan L'pool! 01:33
G.Saray'da Cuesta gelişmesi! G.Saray'da Cuesta gelişmesi! 01:33
Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması 01:33
Adalı: Her şey kurgulanmıştı Adalı: Her şey kurgulanmıştı 01:33
Daha Eski
Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:33
Heitinga: Gol atabilmemiz için... Heitinga: Gol atabilmemiz için... 01:32
Galatasaray'ın Ajax maçı kafilesi açıklandı! Galatasaray'ın Ajax maçı kafilesi açıklandı! 01:32
Tottenham sahasında 10 kişiyle galip! Tottenham sahasında 10 kişiyle galip! 01:32
At. Madrid sahasında galip! At. Madrid sahasında galip! 01:32
Juve, Sporting ile yenişemedi! Juve, Sporting ile yenişemedi! 01:32