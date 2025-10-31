CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Hayatım futbol

Hayatım futbol

Trabzonspor’un genç yıldızı Benjamin Bouchouari, “Hiçbir şeyden korkmam. Beni en çok büyüleyen şey futbol. Hayatımın merkezinde futbol var” ifadelerini kullandı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hayatım futbol

Bordo mavili takımın gelecek vaat eden yıldızlarından Benjamin Bouchouari, Trabzonspor'un resmi dergisine röportaj verdi. Futbolu çok sevdiğini aktaran 23 yaşındaki orta saha, "Hiçbir şeyden korkmam. Beni en çok büyüleyen şey futbol. Hayatımın merkezinde futbol var" dedi. Faslı yıldız, "Futbolculuğun en zor kısmı mental kısımdır. Gerçekten çok zor, kolay değil" ifadelerini kullandı.

KESİNLİKLE LİONEL MESSİ

Lionel Messi'ye olan hayranlığını dile getiren Bouchouari, Arjantinli yıldızla tanışmayı çok istediğini vurguladı. Bordo- mavili futbolcu, "Lionel Messi'yi seçerdim kesinlikle. Çocukluğumdan beri Messi'ye hayranım. Örnek aldığım futbolcular arasında da Xavi ve Iniesta da yer alıyor. Onları çok seviyorum" yorumunda bulundu. Bouchouari, futbolda da hayatında da sadeliği sevdiğini belirtti.

KÖTÜ ENERJİYİ SEVMEM

Benjamin Bouchouari, bir sporcunun hem saha içinde hem de saha dışında dikkatli olması gerektiğini dile getirdi. Bouchoari, "Bir sporcunun hayatına asla sokmaması gereken şey; kötü enerji... Bundan her zaman uzak dururum" dedi. Faslı yıldız, "Adaletsizliğe ve haksızlığa hayatımda tahammülüm yok" ifadelerini kullandı.

KUR'AN-I KERİM İLE SAKİNLEŞİRİM

23 yaşındaki Bouchouari, "Dünyada hiç savaş olmasın dilerdim" ifadelerini kullanırken saha dışında Kuran'ı Kerim dinleyerek ve okuyarak rahatladığını söyledi. Bordo-mavili yıldız, "Kur'an-ı Kerim dinlerim ve sakinleşirim. En sevdiğim Türkçe kelime ise 'teşekkürler'" bilgisini paylaştı.

G.Saray'da o isme dev zam! Tam iki katı
REKLAM - D&R
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul etti! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
Serdal Adalı'dan transfer sözleri
En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko İspanya'da kayıp! F.Bahçe Beko İspanya'da kayıp! 00:49
Serdal Adalı'dan transfer sözleri Serdal Adalı'dan transfer sözleri 00:39
Adalı'dan Rafa Silva sözleri! Derbide... Adalı'dan Rafa Silva sözleri! Derbide... 00:39
Adalı'dan bahis açıklaması! Adalı'dan bahis açıklaması! 00:39
En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde! En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde! 00:39
Dursun Özbek: G.Saray böyle bir şeyi kabul edemez Dursun Özbek: G.Saray böyle bir şeyi kabul edemez 00:38
Daha Eski
Derbileri yönetecek hakemler açıklandı! Derbileri yönetecek hakemler açıklandı! 00:39
Bodrum'dan farklı galibiyet! Bodrum'dan farklı galibiyet! 00:39
Sörloth transferinde F.Bahçe'ye rakip çıktı! Sörloth transferinde F.Bahçe'ye rakip çıktı! 00:39
Tur bileti Gaziantep FK'nın! Tur bileti Gaziantep FK'nın! 00:39
Konyaspor 9 kişi turladı! Konyaspor 9 kişi turladı! 00:39
1 milyon TL değerindeki F.Bahçe sorusu! 1 milyon TL değerindeki F.Bahçe sorusu! 00:39