Hayatım futbol

Bordo mavili takımın gelecek vaat eden yıldızlarından Benjamin Bouchouari, Trabzonspor'un resmi dergisine röportaj verdi. Futbolu çok sevdiğini aktaran 23 yaşındaki orta saha, "Hiçbir şeyden korkmam. Beni en çok büyüleyen şey futbol. Hayatımın merkezinde futbol var" dedi. Faslı yıldız, "Futbolculuğun en zor kısmı mental kısımdır. Gerçekten çok zor, kolay değil" ifadelerini kullandı.

KESİNLİKLE LİONEL MESSİ

Lionel Messi'ye olan hayranlığını dile getiren Bouchouari, Arjantinli yıldızla tanışmayı çok istediğini vurguladı. Bordo- mavili futbolcu, "Lionel Messi'yi seçerdim kesinlikle. Çocukluğumdan beri Messi'ye hayranım. Örnek aldığım futbolcular arasında da Xavi ve Iniesta da yer alıyor. Onları çok seviyorum" yorumunda bulundu. Bouchouari, futbolda da hayatında da sadeliği sevdiğini belirtti.

KÖTÜ ENERJİYİ SEVMEM

Benjamin Bouchouari, bir sporcunun hem saha içinde hem de saha dışında dikkatli olması gerektiğini dile getirdi. Bouchoari, "Bir sporcunun hayatına asla sokmaması gereken şey; kötü enerji... Bundan her zaman uzak dururum" dedi. Faslı yıldız, "Adaletsizliğe ve haksızlığa hayatımda tahammülüm yok" ifadelerini kullandı.

KUR'AN-I KERİM İLE SAKİNLEŞİRİM

23 yaşındaki Bouchouari, "Dünyada hiç savaş olmasın dilerdim" ifadelerini kullanırken saha dışında Kuran'ı Kerim dinleyerek ve okuyarak rahatladığını söyledi. Bordo-mavili yıldız, "Kur'an-ı Kerim dinlerim ve sakinleşirim. En sevdiğim Türkçe kelime ise 'teşekkürler'" bilgisini paylaştı.