Onuachu'nun şanssızlığı

Trabzonspor'un 2-0 kazandığı Eyüpspor maçında gözler Paul Onuachu'daydı. Geçen hafta Çaykur Rizespor ağlarını havalandırarak bordo-mavili formayla ilk kez üst üste 4 maçta gol atma başarısı gösteren Nijeryalı golcü, Eyüpspor ağlarını sarsması halinde Genk formasıyla 2020-2021 sezonunda yakaladığı 5 maçlık gol serisini tekrarlayacaktı. Ancak Onuachu, Eyüpspor filelerini havalandıramadı ve bu hedefi erteledi.
