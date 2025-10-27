CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Onuachu'nun şanssızlığı

Onuachu'nun şanssızlığı

Trabzonspor'un 2-0 kazandığı Eyüpspor maçında gözler Paul Onuachu'daydı. Geçen hafta Çaykur Rizespor ağlarını havalandırarak bordo-mavili formayla ilk kez üst üste 4 maçta gol atma başarısı gösteren Nijeryalı golcü, Eyüpspor ağlarını sarsması halinde Genk formasıyla 2020-2021 sezonunda yakaladığı 5 maçlık gol serisini tekrarlayacaktı. Ancak Onuachu, Eyüpspor filelerini havalandıramadı ve bu hedefi erteledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Onuachu'nun şanssızlığı

