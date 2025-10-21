CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Pina'dan kariyer rekoru

Pina'dan kariyer rekoru

Portekiz ekibi Estoril'den 4 milyon euro'ya transfer edilen sağ bek Wagner Pina, Rize maçında kariyer rekoru kırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 06:50
Pina'dan kariyer rekoru

Portekiz ekibi Estoril'den 4 milyon euro'ya transfer edilen sağ bek Wagner Pina, Rize maçında kariyer rekoru kırdı. 90 dakika sahada kalan Yeşil Burun Adalı sağ bek, performansıyla duvar ördü. 6 kez top çalan Pina, 4 tehlike engelledi, 2 şutu bloke etti. 12 ikili mücadelenin 8'ini kazandı, fiziksel direncinin yanı sıra doğru pozisyon alma becerisiyle de dikkat çekti. Yalnızca bir faul yapan ve bir kez adam kaçıran 22 yaşındaki sağ bek, maçın en istikrarlı isimlerinden biri oldu.

PINA'NIN RİZE MAÇI İSTATİSTİKLERİ

61 Topla Buluşma

30/36 Pas İsabeti

4 Uzaklaştırma 2 Pas Arası

4 Top Kapma

9/15 İkili Mücadele Kazanma

2 Engellediği Şut

