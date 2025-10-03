CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor maçı canlı yayın izle | Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TS MAÇI CANLI

Trabzonspor maçı canlı yayın izle | Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TS MAÇI CANLI

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor, Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Evinde son 5 maçı yenilgisiz tamamlayan Fırtına, zirve yarışında emin adımlarla ilerlemeyi amaçlıyor. Ali Şansalan'ın düdük çalacağı karşılaşmada bordo-mavililerin en büyük kozu Onuachu olacak. Fırtına aynı zamanda taraftarları önünde güzel bir galibiyet ederek milli araya kayıpsız girmeyi planlıyor. Peki Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 18:57 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 19:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor maçı canlı yayın izle | Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TS MAÇI CANLI

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak. Hem Galatasaray-Beşiktaş derbisi hem de Samsunspor-Fenerbahçe maçlarının oynanacağı bu kritik haftayı kayıpsız atlatmak isteyen Fatih Tekke'nin öğrencileri, Kayserispor engelini aşarak iç sahada yenilmezlik serisini yakalamak istiyor. Ali Şansalan'ın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kayserispor maçı 3 Ekim Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Papara Park'taki mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ:

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Mustafa, Batagov, Okay, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Onuachu.

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Denswil, Carole, Abdulsamet, Dorukhan, Furkan, Benes, Opoku, Cardoso, Onugkha.

KAYSERİSPOR İLE 57. RANDEVU

Trabzonspor, Papara Park'ta 8. haftada oynanacak maçla birlikte Kayserispor ile 57. kez rakip olacak.. Bordo-mavililer, ligin geride kalan 7 haftalık bölümünde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 14 puan toplayan Trabzon ekibi, ligin 3. sırasında bulunuyor.

Trabzonspor ile Kayserispor arasında geride kalan 56 maçta Trabzonspor'un galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililerin, 33 galibiyeti karşısında Kayseri ekibi 9 galibiyet aldı. 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin 103 golüne sarı-kırmızılı ekip 60 golle yanıt verdi.

İÇ SAHADA FIRTINA ÜSTÜN

Bordo-mavililer, Kayseri ekibiyle sahasında oynadığı 28 maçta 19 galibiyet elde ederken sadece 3 yenilgi aldı. Taraflar arasındaki 6 maçta ise kazanan çıkmadı.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda ise Trabzon'da oynanan maç 2-2 Kayseri'de oynanan maç ise 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bordo-mavililer, milli maçlar sebebiyle lige verilecek ara öncesi rakibini mağlup edip araya 3 puanla girmeyi hedefliyor.

Arne Slot'tan Galatasaray tepkisi!
Tekke'den Olaigbe açıklaması!
DİĞER
'Aşk ve Gözyaşı'nda Selim Meyra'dan boşanmayacağını söyler!
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Gazze masada
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü
Fransız basını F.Bahçeli yıldıza dikkat çekti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Athletic Bilbao'dan Filistin'e destek! "Soykırımı durdurun" Athletic Bilbao'dan Filistin'e destek! "Soykırımı durdurun" 19:19
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 17:24
F.Bahçe Divan Kurulu tarihini açıkladı F.Bahçe Divan Kurulu tarihini açıkladı 16:58
Ümit Millilerin aday kadrosu açıklandı Ümit Millilerin aday kadrosu açıklandı 16:33
Arne Slot'tan Galatasaray tepkisi! Arne Slot'tan Galatasaray tepkisi! 16:05
Bulgaristan aday kadrosunu açıkladı! Bulgaristan aday kadrosunu açıkladı! 16:00
Daha Eski
Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş (GS-BJK) derbisi hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş (GS-BJK) derbisi hangi kanalda, şifresiz mi? 15:25
Abraham'da son durum ne? Abraham'da son durum ne? 15:14
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER | Galatasaray-Beşiktaş kadrosunda kimler var? GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER | Galatasaray-Beşiktaş kadrosunda kimler var? 15:10
Trabzonspor - Kayserispor maçı canlı yayın bilgisi! Trabzonspor - Kayserispor maçı canlı yayın bilgisi! 14:45
Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı 14:41
Fenerbahçe Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı Fenerbahçe Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı 14:37