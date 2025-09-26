CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Amacım kupalar kazanmak

Amacım kupalar kazanmak

19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Oulai, “Trabzonspor’un bana gösterdiği ilgi ve şehirdeki futbol tutkusu beni çok cezbetti. Buraya gelmekteki amacım kupalar kazanmak” ifadesini kullandı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Amacım kupalar kazanmak

Bordo-mavili takımda yeni transferlerden Christ Oulai basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Christ Oulai, "Trabzonspor'un bana gösterdiği ilgi ve şehirdeki futbol tutkusu beni cezbetti. Buraya gelmekteki amacım, kulübü yukarılara taşıyabilmek ve kupa kazanmak" ifadelerini kullandı. 19 yaşındaki orta saha futbolcusu, "Oyun tarzıma bakacak olursanız, risk almaktan korkmayan cesur bir oyuncuyum. Kendimi bu şekilde tanımlayabilirim" diye konuştu.

HOCAMA TEŞEKKÜR EDERİM

4 maçlık cezası biten ve Karagümrük maçında şans bulması beklenen Christ Oulai, "Maalesef resmi maç oynamadığım için performansımla ilgili bir şey söyleyemiyorum. İlk olarak maça çıkmak istiyorum. Benim hedefim takıma, hocamıza ve arkadaşlarıma yardımcı olmak" dedi. Fatih Tekke'ye övgülerde bulunan genç yıldız, "Çok iyi bir hocamız var, beni çok iyi karşıladı, en başından beri adaptasyonuma yardımcı oldu. Hocama çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

ÜST SEVİYE LİG

Christ Oulai, Süper Lig'de üst seviye takımların ve futbolcuların olduğunu kaydedip, "Ligin üst seviye olduğunu söyleyebilirim. Ligue 2'den kesinlikle daha yukarıda. Üst seviye performanslar gösteriliyor, üst seviye yıldızlar var. Ben de bu şekilde daha çok yol kat edebilirim" dedi.

Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı!
G.Saray'ın ocak bombası ortaya çıktı!
DİĞER
Süper Lig'de sözleşmesi bitecek futbolcular belli oldu! İşte en pahalı 13 isim...
Son dakika! Türkiye ve ABD arasında nükleer alanda imzalar atıldı! Bakan Bayraktar detayları ilk kez A Haber'e açıkladı
F.Bahçe'de Aykut Kocaman sesleri!
G.Saray Barış Alper ile anlaştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona geriden gelerek kazandı! Barcelona geriden gelerek kazandı! 00:28
Avrupa Ligi'nde ilk hafta sona erdi! İşte toplu sonuçlar Avrupa Ligi'nde ilk hafta sona erdi! İşte toplu sonuçlar 00:22
Stuttgart galibiyetle başladı! Stuttgart galibiyetle başladı! 00:16
Futbol dünyasını sarsan acı kayıp Futbol dünyasını sarsan acı kayıp 00:12
Sivasspor'dan Filistin'e bilet geliri bağışı! Sivasspor'dan Filistin'e bilet geliri bağışı! 22:45
Emin Müftüoğlu'ndan tarihi başarı! Emin Müftüoğlu'ndan tarihi başarı! 22:42
Daha Eski
Amed evinde güldü! Amed evinde güldü! 22:22
Pendik Sakarya'yı farklı geçti! Pendik Sakarya'yı farklı geçti! 22:19
Lille kazandı Giroud tarihe geçti! Lille kazandı Giroud tarihe geçti! 22:15
G.Saray yeni sezon formalarını tanıttı G.Saray yeni sezon formalarını tanıttı 22:12
Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı! Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı! 21:47
Álvarez CONCACAF yılın oyuncusu adayı! Álvarez CONCACAF yılın oyuncusu adayı! 21:36