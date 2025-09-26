Amacım kupalar kazanmak

Bordo-mavili takımda yeni transferlerden Christ Oulai basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Christ Oulai, "Trabzonspor'un bana gösterdiği ilgi ve şehirdeki futbol tutkusu beni cezbetti. Buraya gelmekteki amacım, kulübü yukarılara taşıyabilmek ve kupa kazanmak" ifadelerini kullandı. 19 yaşındaki orta saha futbolcusu, "Oyun tarzıma bakacak olursanız, risk almaktan korkmayan cesur bir oyuncuyum. Kendimi bu şekilde tanımlayabilirim" diye konuştu.

HOCAMA TEŞEKKÜR EDERİM

4 maçlık cezası biten ve Karagümrük maçında şans bulması beklenen Christ Oulai, "Maalesef resmi maç oynamadığım için performansımla ilgili bir şey söyleyemiyorum. İlk olarak maça çıkmak istiyorum. Benim hedefim takıma, hocamıza ve arkadaşlarıma yardımcı olmak" dedi. Fatih Tekke'ye övgülerde bulunan genç yıldız, "Çok iyi bir hocamız var, beni çok iyi karşıladı, en başından beri adaptasyonuma yardımcı oldu. Hocama çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

ÜST SEVİYE LİG

Christ Oulai, Süper Lig'de üst seviye takımların ve futbolcuların olduğunu kaydedip, "Ligin üst seviye olduğunu söyleyebilirim. Ligue 2'den kesinlikle daha yukarıda. Üst seviye performanslar gösteriliyor, üst seviye yıldızlar var. Ben de bu şekilde daha çok yol kat edebilirim" dedi.