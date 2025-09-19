Gözler Muçi’de

Fırtına'nın Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi, bordo-mavili formayla ilk kez Fenerbahçe karşısında sahaya çıkmıştı. Beşiktaş'ta 10 numara pozisyonunda oynamasına rağmen zaman zaman kanatlarda görev yapan 24 yaşındaki Arnavut futbolcu, Trabzonspor'daki ilk maçına ise asıl mevkii olan 10 numarada başladı. Karşılaşmada 60 dakika sahada kalan Muçi, yerini bir başka oyuncuya bırakırken, teknik direktör Fatih Tekke'nin maçın ardından öğrencisi ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.