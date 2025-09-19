CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Gözler Muçi’de

Gözler Muçi’de

Fırtına'nın Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi, bordo-mavili formayla ilk kez Fenerbahçe karşısında sahaya çıkmıştı. Beşiktaş'ta 10 numara pozisyonunda oynamasına rağmen zaman zaman kanatlarda görev yapan 24 yaşındaki Arnavut futbolcu, Trabzonspor'daki ilk maçına ise asıl mevkii olan 10 numarada başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 06:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gözler Muçi’de

Fırtına'nın Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi, bordo-mavili formayla ilk kez Fenerbahçe karşısında sahaya çıkmıştı. Beşiktaş'ta 10 numara pozisyonunda oynamasına rağmen zaman zaman kanatlarda görev yapan 24 yaşındaki Arnavut futbolcu, Trabzonspor'daki ilk maçına ise asıl mevkii olan 10 numarada başladı. Karşılaşmada 60 dakika sahada kalan Muçi, yerini bir başka oyuncuya bırakırken, teknik direktör Fatih Tekke'nin maçın ardından öğrencisi ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Maçın ardından flaş sözler! "Osimhen'i çok aradık"
F.Bahçe'ye Belçikalı orta saha!
DİĞER
Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'ye ağır salvo! "F.Bahçe'ye gitmem hataydı, kendi seviyeme geri döndüm..."
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! İBB'den ihale alan şirket aldığı paranın çoğunu Necati Özkan'ın şirketine aktarmış
Aslan'dan kötü başlangıç! İşte Devler Ligi'nde güncel puan durumu
Lammens'in kardeşinin tercihi Galatasaray!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'tan hakem tepkisi! "Maç boyunca..." Okan Buruk'tan hakem tepkisi! "Maç boyunca..." 01:13
Aslan'dan kötü başlangıç! İşte Devler Ligi'nde güncel puan durumu Aslan'dan kötü başlangıç! İşte Devler Ligi'nde güncel puan durumu 01:13
Türkiye kaçıncı sırada? İşte Galatasaray maçı sonrası güncel ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada? İşte Galatasaray maçı sonrası güncel ülke puanı 01:13
Cimbom'dan Devler Ligi'ne tatsız başlangıç! Cimbom'dan Devler Ligi'ne tatsız başlangıç! 01:13
Barış Alper net golü kaçırdı! İşte o pozisyon Barış Alper net golü kaçırdı! İşte o pozisyon 01:13
G.Saray maçında goller peş peşe geldi! G.Saray maçında goller peş peşe geldi! 01:13
Daha Eski
G.Saray taraftarından Almanya'da protesto! G.Saray taraftarından Almanya'da protesto! 01:13
İrfan Can Eğribayat özür diledi İrfan Can Eğribayat özür diledi 01:13
Lammens'in kardeşinin tercihi Galatasaray! Lammens'in kardeşinin tercihi Galatasaray! 01:13
PFDK Orkun Kökçü'nün cezasını açıkladı! PFDK Orkun Kökçü'nün cezasını açıkladı! 01:13
F.Bahçe maçının VAR kayıtları açıklandı! F.Bahçe maçının VAR kayıtları açıklandı! 01:13
Ali Koç PFDK'ye sevk edildi Ali Koç PFDK'ye sevk edildi 01:13