Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Onana kaleye geçti

Onana kaleye geçti

Ligin ilk 4 haftasında kaleyi Uğurcan Çakır korudu ve sadece 1 gol yedi. Son oynanan Fenerbahçe derbisinde ise ilk kez görev yapan yeni transfer Onana, ortaya koyduğu performansla beğeni kazandı. Kamerunlu kaleci, bu maçta 1 gol yedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Onana kaleye geçti

Ligin ilk 4 haftasında kaleyi Uğurcan Çakır korudu ve sadece 1 gol yedi. Son oynanan Fenerbahçe derbisinde ise ilk kez görev yapan yeni transfer Onana, ortaya koyduğu performansla beğeni kazandı. Kamerunlu kaleci, bu maçta 1 gol yedi.Bordo mavililerin, Manchester United takımından kiraladığı kaleci Onana'nın Fenerbahçe derbisindeki performansı büyük beğeni topladı. Maçın adamı seçilen Onana, İngiliz basınında da çok konuşuldu. Trabzonspor'un eski oyuncularından Obi Mikel de Kamerunlu eldiven ile ilgili konuştu. Mikel "Onana, Manchester'daki sorunların sorumlusu olarak gösteriliyor. Ama Trabzonspor'a transferi iyi bir karar. Eğer gerçekten sorun Onana ise United onsuz üst üste 10 maç kazanmalı. Bunu başaramazlarsa asıl problemin kulüpte olduğu ortaya çıkar" diye konuştu.

