İki finali de kaybetti

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı ligde 10 maçtır yenemeyen Fırtına, bu süreçte söz konusu rakiplerine 2 kez de Ziraat Türkiye Kupası finali kaybetti. Bordo-mavililer, 2023-24'te Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a 3-2, geçen sezon da Galatasaray'a Gaziantep'te 3-0 mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

DERBİLERDE ESEMİYOR

"İstanbul'un 3 büyükleri" karşısında son galibiyetini 4 Kasım 2023'te F.Bahçe'yi 3-2 yenerek alan Karadeniz devi, 3 rakibine karşı daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı. Fırtına'nın son 10 lig derbisindeki performansı, 9 yenilgi, 1 beraberlik oldu. Bordo mavililer, F.Bahçe karşısında son galibiyetini Abdullah Avcı ile 2023-24'ün 11. haftasında İstanbul'da 3-2'lik skorla aldı.