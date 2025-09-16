CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor ‘MHK görevden alınsın’ talebi

‘MHK görevden alınsın’ talebi

MHK ve hakem kararları nedeniyle geçtiğimiz sezonda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ciddi sorunlar yaşayan Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'da açıklamaları nedeniyle birçok kez ceza almıştı. Başkan Doğan, MHK'nin görevi bırakmasını isterken, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşerek MHK'nin bir an önce görevden alınmasını talep edecek.

