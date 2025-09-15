Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Dev maçın 11. dakikasında Trabzonspor, Onuachu ile golü buldu. VAR'daki Davut Çelik'ten gelen uyarının ardından pozisyonu inceleyen hakem Ozan Ergün golü iptal ederken, Onuachu'ya sarı kart gösterdi. 17'de Okay, Kerem'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Ergün VAR uyarısı sonrası 20'de bordo-mavili oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırdı. Trabzonspor kulübü, ilk devre sonunda sosyal medya hesabından hakeme sert tepki gösterdi. Ozan Ergün'ün fotoğrafını paylaşan Karadeniz ekibi, "İlk perde sona erdi!" ifadelerini yazdı.