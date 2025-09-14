Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan: Fenerbahçe maçında bir ara sahadan çekilmeyi düşündük

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE DOĞAN'IN SÖZLERİ:

Fenerbahçe maçında bir ara takımı sahadan çekmeyi düşündük. Kimsenin kimseye bunu yapmanın hakkı yok. İptal edilen bir golümüz var. Akla, mantığa sığmıyor.

Bu MHK ile olmayacağını açıkça burada dile getiriyorum. Geçen sezon da dile getirdik. Bugün de söylüyorum! Sözlerimin arkasındayım.

Bu işin peşindeyiz. Kimsenin canı yanmasın, böyle yanmasın. Hata olur, biz hata olmaz demiyoruz. Bizler de hata yapıyoruz. Ama tek bir görüntü ile diğer açıları göstermeden hata başka bir şey, yazık!