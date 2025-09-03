Onuachu Sörloth'u geçti

Ligin ilk 4 haftasında 10 puan toplayan Trabzonspor'da Paul Onuachu yıldızlaştı. Onuachu'nun gol attığı 2 karşılaşmada bordo-mavili takım 4 puan elde etti. Karadeniz devi, Kocaelispor'u sahasında 1-0 yendiği maçta ve Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede Nijeryalı yıldızın golleriyle 4 puanı hanesine yazdırdı. Deneyimli forvet, takım içinde de en skorer isim konumunda. Öte yandan Trabzonspor'da toplamda 29 resmi maçta 19 gol atan Onuachu, önemli bir istatistik elde etti. 2023-2024 sezonunda ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 25 karşılaşmada 17 kez rakip fileleri havalandırıp takımının en golcü oyuncusu olarak sezonu tamamlayan Onuachu, bu sezon da 4 maçta 2 gol kaydetmeyi başardı. Paul Onuachu, bordo-mavili takımda gol kralı olan Alexander Sörloth'u maç başına gol ortalamasıyla geride bıraktı. Onuachu, 0.71'e ulaşırken, Sörloth ise 0.70'te kaldı.
