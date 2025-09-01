CANLI SKOR ANA SAYFA
Tek ihtiyaç 10 numara değil

Tek ihtiyaç 10 numara değil

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor karşısında puan kaybını hak etmediklerini söyledi. Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını ve pozisyonlar da bulduklarını belirten Tekke, transfer mesajı da vererek "Tek ihtiyacımız 10 numara değil. Takıma katılacak yeni isimler olacak. Baştan sona oyunda üstün olan taraf bizdik. Şanssız bir gol yedik ve maalesef puan kaybı yaşadık. Milli arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Tüm oyuncularımızın bu süreçte hazır hale geleceğini düşünüyorum. Takıma katılan yeni isimler de olacak" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
