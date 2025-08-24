CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan sol kanada sürpriz hamle! Fatih Tekke'den olumlu rapor

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan sol kanada sürpriz hamle! Fatih Tekke'den olumlu rapor

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-mavililer hücum bölgesine takviye yapmak isterken son olarak gündemine yeni bir isim geldi. İşte detaylar... (TS SPOR HABERİ)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan sol kanada sürpriz hamle! Fatih Tekke'den olumlu rapor

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Güney Amerika pazarına yöneldi. Bordo- Mavililer'in, Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes'te forma giyen Uruguaylı kanat oyuncusu Tiago Palacios'u gündemine aldığı öğrenildi. Takvim'in Arjantin basınından derlediği habere göre, Trabzonspor, 24 yaşındaki genç yeteneğin performansını bir süredir yakından takip ediyor. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin de olumlu rapor verdiği belirtilen Palacios için yönetimin temaslara başladığı iddia edildi. Palacios'un ismi sadece Trabzonspor ile anılmıyor. Haberlerin devamında, Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Olympiakos da Uruguaylı oyuncu için devrede. İki kulüp arasında kıyasıya bir transfer yarışı yaşanacağı belirtiliyor... Uruguaylı oyuncu her iki kanatta da çok etkili.

