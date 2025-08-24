Trabzonspor 1-0 Hesap.com Antalyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fırtına 3'te 3 yaptı!

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Trabzonspor konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 lık skorla mağlup etti.

Bordo mavililere galibiyeti getiren 39. dakikada Stefan Savic kaydetti.

Üçüncü maçından da 1-0'lık skorla galip ayrılan bordo-mavililer, puanını 9 yaptı ve maç fazlasıyla ilk sıraya yükseldi.

Bu sezon ilk kez puan kaybı yaşayan Hesap.com Antalyaspor ise 6 puanda kaldı.

Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021/22 sezonunun ardından ilk kez lige 3/3 yaparak başlamış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

1'inci dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Trabzonspor atağında, Okay'ın ceza alına yerden gönderdiği topa Zobkov, gelişine vurdu. Top üstten auta çıktı.

18'inci dakikada ceza alanında savunmanın uzaklaştıramadığı topa Onuachu'nu gelişine vurdu; meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

38'inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan Zubkov'un kullandığı köşe atışında arka direkte Savic'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

40'ıncı dakikada ceza alanında savunmanın uzaklaştırmakta güçlük çektiği top, Augusto'nün önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Abdullah'ın sağından ağlarla gitti. Hakem Ali Yılmaz'ın VAR incelemesi sonrası gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

45+2'nci dakikada Onuachu'un ceza alanı dışından göğsüyle indirdiği topa Zobkov gelişine sert vurdu; topu kaleci Abdullah güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona verdi.

55'inci dakikada sol kanattan hızlı çıkan Antalyaspor'da Nicola'nın ceza sahası dışından sert şutunu Uğurcan eliyle çıkardı. Trabzonspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

63'üncü dakikada Kaluzinski'nin sağ çaprazdan aşırtma şutunu kaleci Uğurcan yükselerek, eliyle kornere çeldi.

78'inci dakikada sağ kanattan Zubkov'un ceza yayına gönderdiği ortayı Onuachu kafayla Visca'ya indirdi. Viscan'nın vole vuruşunda top üstten auta çıktı.

85'inci dakikada Kaluzinski'nin köşe vuruşuna Giannetti, iyi yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunu Uğurcan, kornere çeldi.

90+2'nci dakikada orta sahadan sürdüğü topla ceza alanına yaklaşan Visca'nın sert şutu az farkla auta gitti.

Karşılaşma Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

TEKKE'DEN 1 DEĞİŞİKLİK

Lige 2'de 2 yaparak iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor karşısında; geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği karşılaşmanın 11'ine göre tek farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Bordo mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, Visca'yı karşılaşmada yedek bırakırken, yerine geçen hafta hastalığı nedeniyle ikinci yarı oyuna giren Zubkov'a 11'de görev verdi.

Trabzonspor'un yeni transferi Christ Oulai, eski kulübü Bastia'dan gördüğü 4 maçlık cezası, Anthony Nwakaeme ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı.

Konuk ekip Antalyaspor'da yeni transfer Abdülkadir Ömür, eski takımına karşı ilk 11'de oyuna başlarken, Poyraz Efe Yıldırım ise yedek kulübesinde yer aldı.