TRANSFER HABERİ | Almeida'nın yerine 2 aday: Trabzonspor'da rota Pellegrini ve Nunez!

Trabzonspor orta sahaya yapacağı transfer için bir süredir Valencia'dan Almeida'yı almak istiyor. Ama hem 25 yaşındaki 10 numaranın yüksek maaşı hem de kulübünün ciddi bonservis beklentisi nedeniyle ilerleme sağlamakta zorlanıyor. Karadeniz devine bu bölge için iki yeni öneri geldi: Roma'nın kaptanı Lorenzo Pellegrini ve Norwich City forması giyen Şilili orta saha Marcelino Nunez. Bordo-mavililerin iki futbolcu için fiyat araştırmasına başladığı belirtiliyor. Roma'da uzun yıllardır forma giyen ve takım kaptanlığını üstlenen Pellegrini, güçlü kariyeriyle dikkat çekse de son dönemde yaşadığı sakatlık nedeniyle ciddi bir soru işareti oluşturuyor. Mayıs 2025'te sağ uyluk kasında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan 29 yaşındaki 10 numara bireysel idmanlara başladı.

MARCELINO NUNEZ SENELİK 780 BIN EURO ALIYOR

Takım kaptanlığının elinden alınması gündemde olan İtalyan yıldız gönderilmek isteniyor. Yıllık 6 milyon euro kazanan 1.86 boyundaki futbolcunun maliyeti Trabzonspor için oldukça yüksek. İngiltere Championship ekibi Norwich City forması giyen 25 yaşındaki Marcelino Nunez ise daha erişilebilir bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 6 milyon euro olan Şilili orta saha, son iki sezonda ciddi bir sakatlık yaşamazken, yıllık maaşı da 780 bin euro civarında. Norwich ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Nunez için henüz resmi bir girişim yapılmasa da 1.73 boyundaki merkez orta sahayı getirebileceğini iddia eden menajerler üzerinden bir temas kuruldu. Fırtına geçtiğimiz sezon da Nunez'i istemiş ama yoğun temaslara rağmen sonuç alamamıştı.