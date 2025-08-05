TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Andre Almeida tamam!

Sağ bek Pina, forvetler Onuachu ve Augusto transferleri sonrası uzun bir süre sessizliği bürünen Trabzonspor, 10 numara takviyesinde de mutlu sona ulaştı. Fırtına, Suudi Arabistan ligi ekibi Al-Qadsiah forması giyen İspanyol orta saha Cameron Puertas için girişimlerde bulunmuştu. Ancak sonuç alamayınca rotasını İspanya'ya kırmıştı. Bordo mavililer, La Liga ekibi Valencia forması giyen Andre Almeida için resmi teklif sunmuştu. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.76 boyundaki yıldız, kulübünden maaşında iyileştirme istemiş olmayınca da ayrılma kararı almıştı. Bordo mavililer bunu fırsata çevirmeyi başardı.

MERKEZ ORTA SAHADA DA OYNUYOR

Orta saha, ofansif orta saha yani çok yönlü bir orta saha oyuncusu olan Almeida için bordo mavililer İspanya ekibi ile anlaştı. Trabzonspor oyun kurucu rolünü tam anlamıyla doldurabilecek bir isim olan tecrübeli futbolcu, top tekniği ile dikkat çekiyor. 25 yaşındaki oyuncu, hem "10 numara" hem de "merkez orta saha" pozisyonlarında başırılı bir şekilde görev alabiliyor. Geride kalan sezonda Valencia ile toplam 41 maça çıkan Portekizli orta saha, 3 asistlik katkı sağladı ve % 88'lik pas isabet oranıyla dikkat çekti. Almeida'nın Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve 3 yıllık imza atması bekleniyor.

ALMEIDA HAKKINDA BAZI YORUMLAR

Jose Bordalas (Valencia eski teknik direktörü)

"Andre Almeida, modern futbolun gerektirdiği hemen her özelliğe sahip. Sahada hem aklı hem ayaklarıyla oynayan, disiplinden kopmayan bir oyuncu. Valencia gibi bir kulüpte bu kadar genç yaşta bu kadar olgun oynayan çok az oyuncu gördüm."

Luis Enrique (İspanya eski teknik direktörü – La Liga analizinde)

"Almeida'ya karşı oynamak zor çünkü topu kaybetmiyor. Baskıyı yönlendirecek boşluğu her zaman buluyor. Bu seviyede bu kadar sakin ve doğru kararlar veren oyuncu çok nadirdir."

Valencia Kulübü Resmi Açıklaması (Transfer Duyurusu – 2022)

"Andre Almeida, Portekiz futbolunun gelişmekte olan en özel orta sahalarından biri durumunda. Vizyonu, teknik kapasitesi ve oyun disiplinine olan bağlılığıyla geleceğin liderlerinden biri olmaya aday. Son derece yetenekli."

Pedro Martins (Yorumcu, eski Olympiakos hocası)

"Andre Almeida, klasik bir 10 numaradan çok daha fazlası. Oyunun iki yönünü oynayabilen nadir gençlerden biri. Takımın beynine dönüşebilecek kadar etkili pasör."

Portekiz Futbol Federasyonu (U21 açıklaması)

"Almeida, merkezden oyunu yönlendirme konusunda takımımızda kilit rol üstlendi. Topla sakinliği ve liderlik özellikleriyle takım arkadaşlarına güven veriyor."

La Liga Teknik Gözlemci Raporu

"Andre Almeida'nın pas isabet oranı ve pozisyon alma becerisi, topun değerli olduğu sistemlerde onu vazgeçilmez kılar. Bir oyun kurucudan beklenen tüm görevleri disiplinle yerine getiriyor. Son derece yetenekli."

DİNAMİK KATKI SUNABİLİR

Andre Almeida, özellikle topa sahip oynayan ve oyunu yönlendirmek isteyen takımlar için oldukça uygun bir merkez orta saha profili. Trabzonspor gibi topun değerli olduğu bir yapıda, hem yaratıcı hem de dinamik katkılar sunabilir.

İDEAL ROLÜ:

4-2-3-1 sisteminde "iki sekiz"ten biri 4-3-3'te merkez üçlünün pasör ayağı Zaman zaman 10 numara destekçisi.