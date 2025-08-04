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Haberler Trabzonspor TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 1461 Trabzon FK'ya ziyaret!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 1461 Trabzon FK'ya ziyaret!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Nesine 2. Lig takımlarından 1461 Trabzon Futbol Kulübünü ziyaret etti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 20:58
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 1461 Trabzon FK'ya ziyaret!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Nesine 2. Lig takımlarından 1461 Trabzon Futbol Kulübünü ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hacıosmanoğlu, Hekimoğlu Döküm Spor Tesislerinde Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu bir araya geldi. Ziyarette Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve kulüp yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Bir süre antrenmanı izleyen Hacıosmanoğlu, teknik heyet ve futbolculara yeni sezon öncesi başarı diledi.

Hekimoğlu, Hacıosmanoğlu'na ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Türk futbolu ve alt ligler hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Ziyaretin anısına Hekimoğlu, Hacıosmanoğlu ve oğlu Eren Hacıosmanoğlu'na üzerinde isimlerinin yazılı olduğu 61 numaralı formaları hediye etti.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ise Hacıosmanoğlu'na şilt takdim etti.

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