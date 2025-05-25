Trabzonspor-Samsunspor MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor-Reeder Samsunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Reeder Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Reeder Samsunspor karşı karşıya gelecek. Ligin son haftalarında oynanacak Karadeniz derbisi futbolseverler tarafından heyecanla beklenirken, Fırtına sezonu moralli kapatmayı amaçlıyor. Bu sezon beklenmedik puan kayıplarının ardından lige erken havlu atan bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde Samsunspor karşısında etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. 47 puanla 7. sırada yer alan Trabzonspor, son 3 maçını da kazanamazken, iç sahada oynanacak maçta kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Thomas Reis yönetiminde sezonu 3. sırada tamamlamak isteyen Samsunspor ise zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Üst üste 4. galibiyetini almak için sahaya çıkacak kırmızı-beyazlılar, ligi Beşiktaş'ın önünde tamamlamayı amaçlıyor. Peki, Trabzonspor-Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Trabzonspor-Reeder Samsunspor maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Reeder Samsunspor maçı beIN Sports 2 ve beIN Sports 4 (Konferans Yayını) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Taha, Malheiro, Salih, Okay, Mustafa, Folcarelli, Ozan, Zubkov, Visca, Nwakaeme, Sikan

Reeder Samsunspor: Okan, Drongelen, Bola, Zeki, Satka, Bennasser, Ntcham, Emre, Schindler, Holse, Dimata

KARADENİZ DERBİSİNDE SON 5 MAÇI KAZANDI

Trabzonspor, sahasında Samsunspor ile oynadığı son 5 maçı kazanan taraf oldu. En son sahasında 2002-03 sezonunda 1-0'lık mağlubiyet yaşayan bordo-mavili ekip, 2003- 04'te 2-1, 2004-05'te 3-0, 2005-06'da 2-1, 2011-12'de 4-0, geçen sezon da 2-1 galip geldi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaşmayı ise kırmızı-beyazlılar, 2-1 kazanmayı başarmıştı. Fırtına bugün rövanşı almak istiyor.

TRABZONSPOR İLE SAMSUNSPOR ARASINDA 54. RANDEVU

Fırtına ile Samsunspor, bugün Trabzon'da yapacakları karşılaşmayla ligde 54. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 53 lig maçında Fırtına, galibiyetlerde 30-13'lük üstünlük sağladı. 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un 95 golüne, Samsunspor 46 golle karşılık verdi.

FIRTINA'DAN ÜSTÜNLÜK

Bordo mavililer, sahasında Samsunspor'a karşı bariz üstünlük sağlamış durumda. Bordo-mavililer, sahasında 26 maçın 21'inden galibiyetle ayrılmayı başardı. Konuk takım, 3 kez kazanırken 2 karşılaşmada ise taraflar yenişemedi. Trabzonspor, rakip fileleri 63 kez havalandırırken kalesinde 17 gol gördü.

Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de Samsunspor'a karşı hiç kaybetmedi. Geçen sezon Alanya'nın başında kırmızı-beyazlı ekibe karşı 2 maça çıkan Tekke, birini 3-1 kazanırken birinden de 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

BORDO-MAVİLİLERDE 6 EKSİK

Bordo-mavili takımda Samsunspor sınavı öncesi 6 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Uğurcan Çakır, Savic, Hüseyin, Onuralp, Enis Destan ve Cihan Çanak'ın sakatlıkları var. Sadece Cihan Çanak'ın az da olsa karşılaşmaya yetişme durumu var.

8 İSİM SINIRDA

Samsunspor karşılaşması öncesi Trabzonspor'da Mendy, Vişça, Cham, Savic, Uğurcan, Zubkov, Ozan ve Nwakaeme ceza sınırında bulunuyor. Bu oyunculardan Uğurcan ve Savic'in sakatlıkları nedeniyle Samsun karşısında görev almaları beklenmiyor. Diğer isimler kart görmeleri halinde Antalya maçında forma giyemeyecekler.

SIKAN PERFORMANSINI ARTTIRMAK İSTİYOR

Ara transferde 6 milyon euro'ya alınan Sikan, Fatih Tekke döneminde fazla süre alamadı. Kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden 24 yaşındaki forvet, Tekke döneminde ligde 9 maçta 295 dakika görev yaptı. Maç başına 32 dakika sahada kaldı. Şenol Güneş'in ardından göreve başlayan teknik adam dönemindeki 4 maçta ilk 11'de forma giyen Sikan'ın bugün de ilk 11'de olması bekleniyor.

Sikan ligde 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Ukraynalı oyuncu, Trabzonspor'un 33. hafta sahasında Alanyaspor'u 4-3 yendiği karşılaşmada 2, Kasımpaşa ile 34. hafta deplasmanda 1-1 berabere kalınan müsabakada ise 1 gol attı. Gol attığı iki maçta da sahaya ilk 11'de çıkan bordo-mavili futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maçta görev alırken gol katkısı sağlayamadı.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ UKRAYNALI FUTBOLCULARA MORAL

Ukrayna'nın Sumy Bölgesi'nden gelen savaş mağduru çocukları desteklemek amacıyla 25 kişilik çocuk grubu Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde konuk edildi. Bordo mavililerin Ukraynalı futbolcuları Oleksandr Zubkov, Danylo Sikan ve Arseniy Batagov da çocuklarla bir araya geldi.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Reeder Samsunspor maçının hakemi Ozan Ergün oldu. Ergün'ün yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Gökmen Baltacı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Adnan Deniz Kayatepe üstlenecek.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Belçikalı hakem Quentin Pirard yer alacak. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.