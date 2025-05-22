TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Denis Bouanga harekatı! Hücumda tam bir joker

Trabzonspor gelecek sezon için transfer operasyonuna başladı. 6 nokta isim almak isteyen Karadeniz devi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Bordo mavililerin, Los Angeles forması giyen sol kanat Denis Bouanga ile ilgilendiği belirtildi.

Bu sezon 19 maçta görev alan ve 10 gol, 3 asistlik katkı sağlayan 30 yaşındaki futbolcu, Gabon Milli Takımı formasını da düzenli olarak giyiyor. Bouanga, milli forma ile bugüne dek 45 maça çıktı ve 13 gol kaydetti.

Profesyonel kariyerine Fransa'da başlayan Bouanga, Avrupa futbolunun önemli liglerinde uzun süre forma giydi. Bouanga, 2022 yılında LAFC'ye transfer oldu. Şu anda piyasa değeri 7 milyon euro olan 1.80 boyundaki futbolcunun sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.