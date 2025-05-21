Büyük kabus

Şampiyonluk sezonundan sonraki 3 sezonda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hedeflerine ulaşamayan bordo-mavililer, zirve yarışından erken koparken kupada da iki kez final oynamasına karşın mutlu sona ulaşamadı. Süper Lig 2021-2022 sezonunda 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan, 81 puanla şampiyon olan Karadeniz devi, sonraki sezonlarda şampiyonluk yarışının uzağında kaldı. 2021-22'de ligi 13. sırada bitiren Galatasaray'ın 29 puan önünde şampiyonluk yaşayan Fırtına, daha sonra Cimbom karşısında farklı geriye düştü.

KUPADA

SON 2 FINALI

KAYBETTI

Ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda art arda iki sezon kupaya yaklaşmasına karşın başarılı olamadı. Bordo-mavililer, geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final maçında Beşiktaş'a 3-2, bu sezon da Galatasaray'a Gaziantep'teki finalde 3-0 mağlup oldu

Prestij maçları oynayacak

TOPLAMDA 34 milyon euro'ya yakın bonservis harcaması yapılmasına rağmen ligde en kötü sezonlarından birini geçiren Trabzonspor'da büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Kalan 2 haftada Samsunspor ve Antalyaspor ile prestij maçlarına çıkılacak. 2021-22'deki Süper Lig şampiyonluğundan beri sürekli yeniden yapılanan fakat bir türlü istikrarı yakalamayan Trabzonspor, kayıp sezonlarına bir yenisini ekledi.

Son üç sezon büyük fark yedi

2022-23 sezonunda 88 puanla Galatasaray şampiyon olurken Trabzonspor, ligde 57 puanla 6. sırada yer alarak zirvenin 31 puan gerisinde sezonu tamamladı. Bordo-mavililer, 2023-24'te ise bu kez 102 puanla şampiyon olan Galatasaray'ın 35 puan gerisinde 67 puanla sezonu 3. sırada bitirdi. Bu sezon Trabzonspor'un, şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray ile arasındaki fark daha da açıldı. Karadeniz devi, 36 hafta sonunda 89 puanla şampiyonluğu garantileyen Aslan'ın 42 puan gerisinde 47 puanla 7. sırada yer alıyor

Kupasız ve Avrupa'sız dönem

GEÇEN sezonu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Trabzonspor, bu sezon ise Avrupa hayalini gerçekleştiremedi. Türkiye Kupası'ndan Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemeyen Karadeniz ekibinin, Sipay Bodrum FK deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlikle ligi 5. sırada bitirme şansı da matematiksel olarak kalmadı. Böylelikle Trabzonspor, lig ve kupada Avrupa hakkı elde edemeyerek taraftarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.

Yabancı sorunu

TRABZONSPOR, yeni sezonun planlamasına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke, yönetimle birlikte kadro yapılanması üzerinde mesai harcarken en büyük sorunlardan biri ise yabancı sayısı. 13 yabancısı olan Fırtına, kiralık sözleşmesi bitecek Banza ile yola devam etmeyecek ve bu sayıyı 12'ye düşürecek. Ancak kiralık gönderilen Barisic ve Teklic'in geri dönmesiyle sayı tekrar 14'e çıkacak

Yeni kural zorlayacak

YENI yabancı kuralına göre 2025-26 sezonunda A takım listesine en fazla 14 yabancı yazılabilecek. Bunların en az ikisinin 1 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu olması şart. Fatih Tekke'nin seneye her bölgesinde dinamik oyunculardan kurulu bir kadro yapma isteği nedeniyle kadrodan birçok oyuncuyla yolların ayrılması planlanıyor