CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da gündem Reinildo Mandava! İlk temas sağlandı

TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da gündem Reinildo Mandava! İlk temas sağlandı

Trabzonspor, Atletico Madrid’de forma giyen Reinildo Mandava ile ilgilenmeye başladı. İspanyol ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki yıldız için ilk temaslar sağlandı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da gündem Reinildo Mandava! İlk temas sağlandı

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Bordo mavililer, Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Reinildo Mandava'yı gündemine aldı. Trabzonspor gelecek sezonun planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Fırtına bu transfer çalışmaları kapsamında sürpriz bir isim ile temasa geçti. Karadeniz devi, Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sol bek oyuncusu Reinildo Mandava ile ciddi olarak ilgileniyor. Reinildo'nun piyasa değeri 8 milyon euro olarak gözüküyor. Deneyimli yıldız Mozambik Milli takımında da oynuyor ve ülkesinin en önemli yıldızları arasında yer alıyor.

STOPERDE DE FORMA GİYİYOR

2024-2025 sezonunda İspanya La Liga'da toplamda 29 müsabakaya çıkan Reinildo, gol veya asist katkısı yapamadı. Mozambikli oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olmasını önemli bir avantaj olarak gören kulüp yetkilileri, ilk temasları sağladı. 2022 yılından beri Atletico Madrid forması giyen Reinildo, savunma disiplinine sahip, pozisyon bilgisi yüksek bir sol bek olarak tanınıyor. Topa müdahaleleri ve rakip oyuncuları marke etme konusundaki başarısı dikkat çeken Reinildo, savunma yönü güçlü bir sol bek. Reinildo stoper ve sol kanatta da oynayabiliyor.

LILLE'DE PARLADI

Reinildo Mandava, kariyerindeki çıkış noktasını Fransa'da Lille kulübünde yakaladı. 2021-22 sezonunda Lille formasıyla hem lig şampiyonluğu hem de kupa zaferi yaşayan Mozambikli sol bek, Atletico Madrid'e transfer edildi. Renildio, Lille'de oynadığı dönemde eski Trabzonsporlu yıldızlar Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz ile takım arkadaşıydı.

Arteta istemedi F.Bahçe devreye girdi! İşte Kanarya'nın yeni transferi
G.Saray kanatlanıyor! Sane olmazsa...
DİĞER
Cemiyetin ünlü anneleri anlattı: "Hayat anne olunca böyle değişti!"
CHP'li İmamoğlu rüşvetinde hep aynı tarife! İş adamı Metin Gül itiraf etti | İki proje için 6 milyon TL
Mourinho'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i
TFF transfer dönemlerinin tarihlerini açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF yeni formatı duyurdu! TFF yeni formatı duyurdu! 00:49
Arda Güler'den mektup! "Zamanı geldi" Arda Güler'den mektup! "Zamanı geldi" 00:49
Sacha Boey'e hırsızlık şoku! Sacha Boey'e hırsızlık şoku! 00:49
Mourinho'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i Mourinho'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i 00:49
TFF transfer dönemlerinin tarihlerini açıkladı TFF transfer dönemlerinin tarihlerini açıkladı 00:49
Yıldız isim takımda kalıyor! Yıldız isim takımda kalıyor! 00:49
Daha Eski
Serdal Adalı'dan transfer açıklaması! Serdal Adalı'dan transfer açıklaması! 00:49
G.Saray'ı sevindiren haber! Xhaka... G.Saray'ı sevindiren haber! Xhaka... 00:49
Galatasaray Trabzonspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i... Galatasaray Trabzonspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i... 00:49
Adalı'dan Demir Ege açıklaması! Adalı'dan Demir Ege açıklaması! 00:49
Cimbom'a De Bruyne transferinde dev engel! Cimbom'a De Bruyne transferinde dev engel! 00:49
G.Saraylılara Felix müjdesi! G.Saraylılara Felix müjdesi! 00:49