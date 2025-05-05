CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Ahmet Minguzzi'nin ailesini Kasımpaşa maçında ağırladı!

Trabzonspor Ahmet Minguzzi'nin ailesini Kasımpaşa maçında ağırladı!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Bordo mavililer Ahmet Minguzzi'nin ailesini Kasımpaşa maçında ağırladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 19:35 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 19:52
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Ahmet Minguzzi'nin ailesini Kasımpaşa maçında ağırladı!

Kadıköy bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi, oğullarının anısını yaşatmak ve adalet mücadelesine dikkat çekmek amacıyla Kasımpaşa-Trabzonspor maçına katıldı. Minguzzi ailesi, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile hatıra fotoğrafı çekindi.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025'te Kadıköy Salı Pazarı'nda kaykay malzemeleri almak isterken çıkan tartışma sonucu B.B. tarafından beş yerinden bıçaklanmış, U.B. tarafından da yerde tekmelenmişti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Minguzzi, 14 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 8 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Fatih Tekke: Oyuncularımın hepsi hazır
Kasımpaşa-Trabzonspor | CANLI
DİĞER
Ezeli rakipler Lucas Torreira'yı transfer etmek istiyor! Bomba hamleyi duyurdular..
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Terörsüz Türkiye'de yeni aşama" mesajı! Yakın zamanı işaret etti
F.Bahçe'de flaş Mourinho gerçeği! Jesus gibi...
Amrabat'a sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ziraat Bankkart Voleybol Takımı 5 isimle yollarını ayırdı Ziraat Bankkart Voleybol Takımı 5 isimle yollarını ayırdı 19:48
Trabzonspor Ahmet Minguzzi'nin ailesini Kasımpaşa maçında ağırladı! Trabzonspor Ahmet Minguzzi'nin ailesini Kasımpaşa maçında ağırladı! 19:34
Fatih Tekke: Oyuncularımın hepsi hazır Fatih Tekke: Oyuncularımın hepsi hazır 19:21
Edin Dzeko'dan derbi sonrası flaş paylaşım! Edin Dzeko'dan derbi sonrası flaş paylaşım! 18:18
İrfan Can Eğribayat'ın mutlu günü İrfan Can Eğribayat'ın mutlu günü 18:05
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 17:42
Daha Eski
Necip Uysal’dan fair-play dersi! Necip Uysal’dan fair-play dersi! 16:29
Amrabat'a sürpriz talip! Amrabat'a sürpriz talip! 15:53
Gençlerbirliği, Süper Lig'e çok yakın Gençlerbirliği, Süper Lig'e çok yakın 15:46
Hakan Bilal Kutlualp'ten açıklama! Hakan Bilal Kutlualp'ten açıklama! 15:15
Alexander Djiku'dan açıklama Alexander Djiku'dan açıklama 14:59
F.Bahçe'den Sane hamlesi! F.Bahçe'den Sane hamlesi! 14:52