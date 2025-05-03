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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan: Osimhen'i alabilirdik!

Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan: Osimhen'i alabilirdik!

Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Doğan gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 11:58 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 12:31
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Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan: Osimhen'i alabilirdik!

Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Doğan gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN AÇIKLAMALARI:

Basketbol için Trabzonlu iş adamlarını sponsor olmaya davet ediyorum. Trabzonspor camiasından özel olarak ricamdır. Daha önce görüşme yaptığımız kadın voleybol takımı yeni sezonda sahada olacaktır.

"MAHCUP SONUÇLAR ALDIK AMA..."

Türkiye Kupası'nda finaldeyiz. Tekke geldikten sonra başarılı bir süreç götürüyor, kendisini tebrik ediyorum. Öncesinde sizlere mahcup olan sonuçlar aldık, sizlerden özür dilerim. Keşke böyle olmasaydı.

"BORÇLARI KAPATACAK PROJELERİMİZ HAZIR"

Trabzonspor'un asıl problemi gelir gider dengesizliğidir. Trabzonspor'un geliri ve gideri arasındaki korkunç dengesizliktir. 30-35 milyon Euro geliri, 90-95 milyon Euro gideri var. Trabzonspor her yıl borcun faizini ödemek durumundaydı, yıllardır biriken faiz borcu var. Maliye Bakanımız bu konuda hassas ve 2.5 milyarı buluyor toplamda. İlk geldiğimizde sermaye artırımlarıyla Bankalar Birliği'nden çıkan olduk. Trabzonspor için önemli bir eşik, 3.2 milyar TL civarında gelir bekliyoruz. Mayıs ayı itibariyle Trabzonspor'un borcu 2 milyara inecek. Borcu sıfırlayacak projelerimiz hazır.

"AMACIMIZ AVRUPA'NIN EN BÜYÜK FUTBOL AKADEMİSİNİ KURMAK"

Şu anda 2 önemli arazi üzerinde çalışmamız var. Bir tanesi son aşamaya geldi. Kemerburgaz'da 90 dönüm. Trabzonspor'un tarihini değiştirecek. İkincisi İstanbul'da Avrupa'nın en büyük futbol akademisini yapmak. U19'un başarısı ortada şehir destek veriyor. Bu araziyi bünyeye katmanın tam zamanı.

"BİRAZ DAHA KONTROLLÜ OLMALIYIZ"

U19 takımımız bize büyük mutluluk yaşattı ama bu mutluluğu bir yerde park edip bu konsantrasyonunun kaybolmamasına A takım geçişlerinin baskı altında olmadan geçmeleri için biraz daha sevincimizde kontrollü olmamızda fayda var.

"DEĞER ANLAMINDA EN İYİSİ OLACAĞIZ"

Trabzonspor şöyle bir kulüp olacak; kredi borcu sıfır. Zaten sıfır şu anda. Vergi borcu sıfır, yüzde 56 faiz ödüyoruz şu an. Kayıtlı sermaye tabanı 37.5 milyar ile en yüksek kulüp. Geçmiş yıl zararlarını sıfırlayan bir kulüp... Öz kaynakları pozitif olan tek kulüp Trabzonspor olacak. Net söylüyorum bunu. Bilançoya bakınca geçmişe dönük zararı olmayan, bankalara borcu olmayan, değer anlamında en yüksek kulüp Trabzonspor olacak. Mayıs ayı haziran ortasında gerçekleştireceğiz bunu. Bununla bitmeyecek.

"OSIMHEN'İ ALABİLİRDİK"

Bankalar Birliği borcunu kapatmayıp; Osimhen, Galatasaray'a 15'e gitti, 20 verip 'Bize gel' diyebilirdim.

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