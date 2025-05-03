Futbolda adalet önemli

Bordo mavililerin Hull City'den kadrosuna kattığı Ozan Tufan, Trabzonspor Dergisine konuştu. Futbolda adaleti sağlamanın önemine değinen 30 yaşındaki orta saha, "Gerçek şu ki benim VAR'dan yararlandığım veya mağdur olduğum anlar oldu. Elime çarpan bir top gol olmuştu, bir başka durumda ofsayt olmayan pozisyonda gol iptal olmuştu. Ama bunlar futbolun doğasında olan şeyler. Ben futbola başladığımda VAR yoktu ve futbolu, doğallığı ile sevdik. Ben futbolun doğasıyla çok da oynanmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki futbolda adaleti sağlamak önemli. İngiltere'de daha fiziksel güce dayalı bir futbol var. Her şey sistem dahilinde orada. Ama Türkiye'de daha çok pas oyunu ve taktiğin ön plana çıktığı bir lig var, keyifli oluyor burada" ifadesini kullandı.

ARTIK OLGUN BİR OZAN TUFAN VAR

Futbolda geldiği noktayı anlatan Ozan Tufan, artık olgun ve hatalarından ders çıkaran bir oyuncu olduğunu söyledi. Tufan, "11 yıl önce gelişim çağında olan, futbolu yeni yeni öğrenen, sürekli araştıran, tecrübe kazanmaya çalışan bir Ozan Tufan. Ama küçük yaşlarda A Milli Takım'a gitmiş ve önemli maçlarda oynayan bir Ozan. Şimdi ise tecrübeyi sahaya yansıtmaya çalışan, tabii ki hatalar yapan ama bundan ders çıkarıp hatalarını telafi etmeye çalışan, artık olgun bir Ozan Tufan var" diye konuştu.

BİRÇOK MEVKİDE OYNAMAK GÜZEL

Sahada çok yönlü ve birçok mevkide oynamaktan memnun olduğunu dile getiren Ozan Tufan şunları söyledi: "Fatih Tekke hocamla da görüştüm, birçok mevkide oynayabilmemin avantajını kullanmak istiyor. Açıkçası çok yönlü olmaktan, birçok mevkide oynamaktan memnunum. Ama sonuçta tek yapmak istediğim, nerede görev yaparsam yapayım kanımın, canımın, terimin son damlasına kadar mücadele etmek. Taraftarımız inansın ki maçın bir saniyesinde bile kazanmaktan ve takımıma katkı yapmaktan başka bir şey düşünmem."

DEFANSİF GÖREVİ TERCİH EDERİM

Çok yönlü oynayabilen ve bu sezon da hocalarının bu şekilde görev verdiği başarılı Ozan Tufan, "Tabii ki ofansif oynamak, skor üretmek insanı daha iyi hissettiriyor, mutlu ediyor. Futbol bir sonuç oyunu ve bunda senin de imzan oluyor bu şekilde. Ama bu sezon özelinde kırılgan bir yapımız var ve bu nedenle defansif duygular daha etkili geliyor bana. Takımın gol yememesi lazım, çünkü toparlanmak zor oluyor. Nasılsa gol atarız, gol yememek önemli, bu düşünceyle bu sezon için defansif görevi tercih ederim, orada iyi oynayınca daha mutlu oluyorum" dedi.

BABAM MADEN İŞÇİSİYDİ

Maden işçisi babasının yaşadığı zorlukları gördüğünü belirten Ozan Tufan, "Onun çalıştığı koşulları görünce her zaman 'Onları nasıl mutlu edebilirim?' diye düşünürdüm. Bunun için benim bir şeyleri başarmam gerekirdi, bu bilinçle çok çalışıp buralara kadar geldim" ifadelerini kullandı.