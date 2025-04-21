Deplasman başarısı

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, deplasmandaki kötü tabloyu tersine çevirdi. Teke öncesi dönemde dış sahada hiç galibiyeti olmayan bordo mavililer, 47 yaşındaki çalıştırıcı ile beraber 3 deplasmanda 2 galibiyet alarak dikkat çekti. Karadeniz devi, dış sahada Başakşehir'i 3-0 yenerken, Adana Demirspor'u da 1-0 mağlup etti. Fatih Tekke ve öğrencileri, bu süre zarfında sadece Fenerbahçe'ye karşı dış sahada kaybetti.

10 PUANIN 6'SI

Deplasmanda yakalanan bu çıkış bordo-mavili takımın lig sıralamasında yukarıya tırmanmasını sağladı. Trabzonspor, Fatih Tekke idaresinde ligde çıktığı 5 haftada 10 puan toplarken, söz konusu 10 puanın 6'sı dış sahalarda geldi. Fırtına, iç sahada ise 2 maçta yenilmedi ve 4 puanı hanesine yazdırdı. Öte yandan bordo-mavililer, 3 deplasman müsabakasında rakip filelere 5 gol gönderirken, kalesinde 4 gol gördü.

HER MAÇTA GOLÜ VAR

Fırtına, Fatih Tekke döneminde çıktığı 5 lig maçında da ağları sarstı. Tekke döneminde Trabzonspor, maç başına ortalama 1.4 gol atarak hücum verimliliğini artırdı. Galibiyet elde edilen maçlarda ise bu ortala ma 2 gole ulaştı.

SAVUNMA DA GÜÇLENDİ

Hücumda iyi bir görüntü çizen bordo-mavililer, savunma anlamında da önemli bir gelişim gösterdi. Bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 5 maçın 3'ünde kalesini gole kapattı. Takım savunmasındaki sorunları kısmen çözen Fatih Tekke, yenilen gollerdeki bireysel hatalara ise çözüm arıyor.