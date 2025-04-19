TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'un Artem Bondarenko aşkı! Resmi teklif sunulmuştu

Trabzonspor Baskanı Ertuğrul Doğan, geçen hafta transfer çalışmalarına basladıklarını duyurmuştu. Bordo mavililer, önümüzdeki sezon için 6 bölgeye takviye yapmayı planlıyor. Bu mevkiler; forvet, sol kanat, sol bek, 10 numara, 8 numara ve stoper... Yaz döneminde stoper Batagov ile baslayan Ukraynalı avı, ara transfer döneminde forvet Sikan ve sag kanat Zubkov ile devam etmişti. Zorya Luhansk'tan Batagov'u 1.8 milyon euro'ya kadrosuna katan yönetim, Sikan ve Zubkov için Shakhtar'a 12 milyon euro ödedi. Karadeniz devi, ara dönemde yine Shakhtar Donetsk'ten alamadığı Artem Bondarenko için yazın yeniden harekete geçecek.

33 MAÇTA 9 GOL

24 yasındaki 10 numara konusunda yönetim, 7 milyon euro seviyelerine çıkmıştı. Fakat Ukrayna ekibi, Bondarenko'nun yerini dolduramayacağı için 12 milyon euro'nun altına düşmemişti. Ayrıca Donetsk'in hocasının, Sikan ve Zubkov'un ardından bir başka yıldızının da ayrılmasına karsı çıkması, görüsmeleri tıkamıstı. Fırtına, Bondarenko'yu takibi sürdürüyor. Sözleşmesi 2028'de bitecek yıldızın market değeri 10 milyon euro. Ukrayna basını, Karadeniz devinin bu sezon çıktıgı 33 resmi maçta 9 gol, 2 asistlik skor katkısı veren 1.87 boyundaki futbolcu için sezon sonunda Shakhtar kulübüne yeniden teklif yapacağını duyurdu.

ÇOK YÖNLÜ ORTA SAHA

Güçlü fiziği ve teknik kapasitesiyle dikkat çeken Bondarenko, Shakhtar altyapısından yetişerek A takıma kadar yükseldi. 1.87 boyundaki futbolcu, bu sezon 33 maçta forma giyerek 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Asıl mevkisi 10 numara olan Ukraynalı oyuncu, merkez orta saha ve sag kanatta da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan oyuncunun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

RESMİ TEKLİF SUNULMUŞTU

Trabzonspor yönetimi ara dönemde 4 oyuncu kadrosuna katmış ancak transfer etmeyi çok istediği Artem Bondarenko'yu ise Türkiye'ye getirememişti. 24 yasındaki 10 numara için kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeli olan 7 milyon euro'yu öneren bordo mavili yönetim, Shakhtar Donetsk'in 12 milyon euro'da diretmesi nedeniyle geri adım atmıştı.