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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Draguş birkaç hafta bizimle olmayacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Draguş birkaç hafta bizimle olmayacak

Son dakika Trabzonspor haberi | Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İşte Tekke'nin açıklamaları... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 21:30 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 22:26
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Draguş birkaç hafta bizimle olmayacak

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte Tekke'nin maç sonu açıklamaları...

"OZAN VE TIM'İ AYRICA TEBRİK EDİYORUM"

"Çok mutluyuz. Kritik anda iyi oynayarak kazandık. İlk yarıda da bitirebilirdik. Takımımızın özellikle 3'lü 4'lü formasyonla oynadı, iyi hazırlandık. İlk yarı oyunu bitirmemiz lazımdı. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum ama Ozan ve Tim'i ayrıca tebrik ediyorum. Gayet iyi oynadılar. Oyuncu performansları artınca, takımımızın coşkusu da artıyor. Duygusal olarak kolay maç değildi ama kazandık. Şimdi Adana Demirspor maçına hazırlanacağız."

"DAHA İYİ OLABİLİRİZ"

"Pozisyonlarımızın geneli spontane değil tekrar. Oyuncularım tüm söylenenleri yapmaya çalışıyorlar. Oyuncularımın mevcut durumdan hoşlanmadıkları aşikar. Hepsi antrenmanlarda ne söylüyorsak yapmaya çalışıyorlar. Bunun keyfini çıkarıp Adana Demirspor, kupa maçı ve Alanyaspor maçlarına bakacağız, üçünü de çok iyi geçmemiz lazım. Pozitif bir durum var. Kolay bir şey değil. Zoru başarıyor oyuncularım. Oyunun tamamına yakınında ön alan baskısı var, bazen hata oluyor ama yerleşmeler iyi. Biraz daha oyunu basit oynama meselesi. Bunu yaparsak daha iyi olacağız. Taraftarımıza, başkanımıza... Başkanımızla 1 aydır tanışıyoruz. İstediğimizden fazlasını veriyor, yönetim kurulumuz da öyle. Her şey pozitif ama senenin sonuna kadar... Bugün sevindik, bazen kızacağımız üzüleceğimiz maçlar olacak. Niyetimiz hep sevinmek ama bazen mümkün olmuyor. Tony'nin böyle dönüşü çok çok iyi. Bize inanılmaz güç veriyor."

DRAGUŞ'UN SAKATLIĞI

"Draguş'un arka adalesinde çekme oldu. Birkaç hafta bizimle olmayacak. Genel hatlarıyla pozitif. Daha iyi olabilir miyiz, olabiliriz ama zaman meselesi..."

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