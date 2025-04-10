  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Zubkov parlıyor Sikan suskun

Zubkov parlıyor Sikan suskun

Fırtına’nın ara dönemde aldığı Ukraynalılardan Danylo Sikan, geride kalan sürede bekleneni veremezken; Oleksandr Zubkov ise performansıyla beğeni topluyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Zubkov parlıyor Sikan suskun

Ara transfer döneminde Shakhtar Donetsk'ten 6'şar milyon euro bonservis bedeliyle alınan ve kulüp tarihinin en pahalı transferleri arasında yer alan iki oyuncu, farklı bir grafik ortaya koydu. İlk haftalarda forma şansı bulan Sikan, Süper Lig'de 8 maçta 496 dakika sahada kalırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 mücadelede 225 dakika oynadı. 11 maçta 721 dakika forma giyen 23 yaşındaki santrfor, rakip fileleri havalandıramadı.

2 MAÇTA 90 DAKIKA GÖREV YAPABİLDİ

Sikan, ligdeki 8 maçın 6'sında ilk 11'de forma giyerken, sadece 2'sinde 90 dakika sahada kaldı. Sikan'ın 90 dakika görev yaptığı müsabakalarda bordo-mavililer, Konya'ya 1-0, Hatay'a 2-1 mağlup oldu. Genç oyuncu, 29. haftadaki Göztepe maçında kart cezası nedeniyle görev alamayan Banza'nın yokluğunda ilk 11'de tercih edilmedi. Fatih Tekke, Enis Destan'a ilk 11'de görev verirken Sikan, ikinci yarı oyuna dahil oldu. 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisinde de forma şansı bulamadı.

YARI FİNALİ GETİREN GOLÜ KAYDETTİ

Zubkov, Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı golle takımının kupa hedefini sürdürmesinde etkili oldu. Ukraynalı oyuncu, Bodrum FK ile Trabzon'da oynanan çeyrek final mücadelesinde, normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde attığı golle takımının 3-2 galip gelerek yarı finale yükselmesinde önemli rol oynadı.

FORMAYA ISINIYOR

Zubkov ise gol yollarında takıma katkı sağlarken son haftalarda 11'de iyice yer bulmaya başladı. Ligde 7 maçta 388 dakika, Türkiye Kupası'nda da 3 mücadelede 188 dakika olmak üzere toplam 10 karşılaşmada 576 dakika forma giyen 28 yaşındaki sağ kanat, 7 müsabakada ilk 11'de sahaya çıktı. Ukraynalı oyuncu, son 2 haftada ilk 11'de sahaya çıkarken artan formuyla dikkati çekti. Zubkov, ligde Trabzon'da oynanan maçlarda Hatayspor ve Göztepe filelerini havalandırdı.

Reklam
G.Saray'dan çifte bomba! Transferleri böyle duyuruldu
DİĞER
Müslüm Gürses'in mirasçısıyla davalık olmuştu! Semicenk'e nefes aldıran o karar...
Diplomasinin merkezi Türkiye! Rusya ve ABD heyetlerinin görüşmesinde ikinci tur! Bugün İstanbul yarın Antalya
Osimhen'in şartı ortaya çıktı!
F.Bahçe'den Uruguaylı yıldız kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG sahasında tur kapısını araladı! PSG sahasında tur kapısını araladı! 00:17
Barça evinde yarı finale göz kırptı! Barça evinde yarı finale göz kırptı! 00:17
Maximin'den flaş Mourinho itirafı! Maximin'den flaş Mourinho itirafı! 00:17
F.Bahçe'ye Kostic müjdesi! F.Bahçe'ye Kostic müjdesi! 00:17
Ziraat Bankkart CEV Kupası'nda şampiyon! Ziraat Bankkart CEV Kupası'nda şampiyon! 00:17
G.Saray'ın Samsun planı hazır! G.Saray'ın Samsun planı hazır! 00:17
Daha Eski
G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! İlkay Gündoğan... G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! İlkay Gündoğan... 00:17
Trabzonspor maçında oynamamıştı! Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı Trabzonspor maçında oynamamıştı! Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı 00:17
İngiliz devinde gündem Kerem! İngiliz devinde gündem Kerem! 00:17
F.Bahçe'de beklenyen sıkıntı! Sivas deplasmanında... F.Bahçe'de beklenyen sıkıntı! Sivas deplasmanında... 00:17
Morata bombasını patlatacaklar! Yeni adresi... Morata bombasını patlatacaklar! Yeni adresi... 00:17
Osimhen'in oynamak istediği takımı açıkladılar! Osimhen'in oynamak istediği takımı açıkladılar! 00:17