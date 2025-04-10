Zubkov parlıyor Sikan suskun

Ara transfer döneminde Shakhtar Donetsk'ten 6'şar milyon euro bonservis bedeliyle alınan ve kulüp tarihinin en pahalı transferleri arasında yer alan iki oyuncu, farklı bir grafik ortaya koydu. İlk haftalarda forma şansı bulan Sikan, Süper Lig'de 8 maçta 496 dakika sahada kalırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 mücadelede 225 dakika oynadı. 11 maçta 721 dakika forma giyen 23 yaşındaki santrfor, rakip fileleri havalandıramadı.

2 MAÇTA 90 DAKIKA GÖREV YAPABİLDİ

Sikan, ligdeki 8 maçın 6'sında ilk 11'de forma giyerken, sadece 2'sinde 90 dakika sahada kaldı. Sikan'ın 90 dakika görev yaptığı müsabakalarda bordo-mavililer, Konya'ya 1-0, Hatay'a 2-1 mağlup oldu. Genç oyuncu, 29. haftadaki Göztepe maçında kart cezası nedeniyle görev alamayan Banza'nın yokluğunda ilk 11'de tercih edilmedi. Fatih Tekke, Enis Destan'a ilk 11'de görev verirken Sikan, ikinci yarı oyuna dahil oldu. 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisinde de forma şansı bulamadı.

YARI FİNALİ GETİREN GOLÜ KAYDETTİ

Zubkov, Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı golle takımının kupa hedefini sürdürmesinde etkili oldu. Ukraynalı oyuncu, Bodrum FK ile Trabzon'da oynanan çeyrek final mücadelesinde, normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde attığı golle takımının 3-2 galip gelerek yarı finale yükselmesinde önemli rol oynadı.

FORMAYA ISINIYOR

Zubkov ise gol yollarında takıma katkı sağlarken son haftalarda 11'de iyice yer bulmaya başladı. Ligde 7 maçta 388 dakika, Türkiye Kupası'nda da 3 mücadelede 188 dakika olmak üzere toplam 10 karşılaşmada 576 dakika forma giyen 28 yaşındaki sağ kanat, 7 müsabakada ilk 11'de sahaya çıktı. Ukraynalı oyuncu, son 2 haftada ilk 11'de sahaya çıkarken artan formuyla dikkati çekti. Zubkov, ligde Trabzon'da oynanan maçlarda Hatayspor ve Göztepe filelerini havalandırdı.