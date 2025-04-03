  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Bekle bizi Nyon!

Bekle bizi Nyon!

Juventus ve Atalanta’dan sonra üçüncü İtalyan devi İnter’i de eleyerek tarih yazan bordo-mavililer, hedefini İsviçre’de Nyon’da oynanacak final olarak belirledi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bekle bizi Nyon!

UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçında Papara Park'ta İtalya temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek tarih yazan Trabzonspor U19 takımı, ülkemizin gururu oldu. Juventus ve Atalanta'tan sonra üçüncü İtalyan ekibini de saf dışı bırakan bordo-mavililer, tarihi zaferden dolayı büyük sevinç yaşıyor. Bu başarıyı elde eden ilk Türk takımı olma ünvanını elde eden Trabzonspor, artık yeni hedefini de belirledi. LIG aşamasını namağlup lider tamamlayan ve turnuvada en fazla gol atan Inter'i gol yemeden yenen Trabzonspor, yarı finalde Avusturya ekibi Salzburg'la eşleşti. Kuzey'in çocukları artık 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinde tarafsız sahada oynanacak maça odaklandı. 23 veya 24 Nisan'da İsviçre'ye gidecek bordo-mavili takımın gençleri, yarı finali de geçmesi durumunda 28 Nisan'da finale yükselecek.

L'EQUIPE HAYRAN KALDI

Fransa'nın ünlü gazetelerinden L'Equipe, "Bu maç organizasyon tarihine geçti" manşetini atarak, "Gençlik Ligi maçına 40 bin seyirci, Türkiye'de rekor kırıldı. Trabzonspor'un, Gençlik Ligi çeyrek final ilk maçında İnter'e karşı (1-0) elde ettiği başarının ötesinde, bu maç organizasyon tarihine geçti. Trabzon'daki Papara Park Stadyumu'nun tribünlerinde 40 bin 368 taraftar yer aldı. UEFA, Gençlik Ligi'nde rekor katılımı doğruladı" diye yazdı.

AVRUPA'DA MANŞETLERDE

Trabzonspor U19 Takımı'nın tarihi başarısı Avrupa'da gündem oldu. İtalya'dan La Gazzetta Dello Sport "Trabzonspor, İtalyanlar için uğursuz olmaya devam ediyor. Atalanta ve Juventus'un elenmesinin ardından, İnter de Türkiye'de havlu attı" denildi. İspanya'dan MARCA ise "Trabzonspor, İtalyanların celladı oldu. Trabzon'daki Şenol Güneş Spor Kompleksi'ni 40 bin 368 seyirci doldurdu ve bu, Gençlik Ligi tarihindeki en yüksek katılımlı maç oldu" manşetini attı.

İNANILMAZ BİR SEYİRCİ REKORU

Portekiz'den A Bola, "İnanılmaz: Trabzonspor, Gençlik Ligi seyirci rekorunu kırdı. Inter'i mağlup eden Türk takımına tribünlerden büyük deStek geldi. Tribünleri dolduran 40 bin 368 seyirci, Gençler Ligi'nde rekor kırdı" dedi.

İNGİLTERE'DE GÜNDEM OLDU

İngiltere'den The Sun; "Trabzonspor'un UEFA Youth League çeyrek finalinde Inter'e karşı oynadığı maça tam 40 bin taraftar geldi! Genç oyuncular için inanılmaz bir deneyim!" haberiyle tarihi başarıyı manşetine taşıdı.

Mourinho'nun Buruk'a müdahalesi yabancı basında!
Reklam
DİĞER
Volkan Konak'ın vasiyetiyle ilgili gerçeği köy muhtarı açıkladı! Meğer 3 ay önce köye gidip...
İBB'deki yolsuzluk çarkının merkezindeki isim tanık oldu: Murat Ongun kendi şirketine ihale veriyordu
Okan Buruk'tan Mourinho açıklaması!
F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho kaç maç ceza alacak? Mourinho kaç maç ceza alacak? 02:16
Mourinho kaç maç ceza alacak? Mourinho kaç maç ceza alacak? 02:14
Hatipoğlu'dan F.Bahçe'ye gönderme! Hatipoğlu'dan F.Bahçe'ye gönderme! 01:40
Hatipoğlu'dan F.Bahçe'ye gönderme! Hatipoğlu'dan F.Bahçe'ye gönderme! 01:19
G.Saray'dan flaş pasta göndermesi! G.Saray'dan flaş pasta göndermesi! 01:13
G.Saray'dan flaş pasta göndermesi! G.Saray'dan flaş pasta göndermesi! 01:13
Daha Eski
Mourinho'nun Buruk'a müdahalesi yabancı basında! Mourinho'nun Buruk'a müdahalesi yabancı basında! 01:00
Okan Buruk'tan Mourinho açıklaması! Okan Buruk'tan Mourinho açıklaması! 00:58
G.Saray'dan F.Bahçe'ye: Hazmedeceksiniz G.Saray'dan F.Bahçe'ye: Hazmedeceksiniz 00:58
Mourinho'dan Okan Buruk'a müdahale Mourinho'dan Okan Buruk'a müdahale 00:58
İşte Cimbom'un derbi golleri İşte Cimbom'un derbi golleri 00:58
Icardi'den Okan Buruk paylaşımı! Icardi'den Okan Buruk paylaşımı! 00:58