Bekle bizi Nyon!

UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçında Papara Park'ta İtalya temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek tarih yazan Trabzonspor U19 takımı, ülkemizin gururu oldu. Juventus ve Atalanta'tan sonra üçüncü İtalyan ekibini de saf dışı bırakan bordo-mavililer, tarihi zaferden dolayı büyük sevinç yaşıyor. Bu başarıyı elde eden ilk Türk takımı olma ünvanını elde eden Trabzonspor, artık yeni hedefini de belirledi. LIG aşamasını namağlup lider tamamlayan ve turnuvada en fazla gol atan Inter'i gol yemeden yenen Trabzonspor, yarı finalde Avusturya ekibi Salzburg'la eşleşti. Kuzey'in çocukları artık 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinde tarafsız sahada oynanacak maça odaklandı. 23 veya 24 Nisan'da İsviçre'ye gidecek bordo-mavili takımın gençleri, yarı finali de geçmesi durumunda 28 Nisan'da finale yükselecek.

L'EQUIPE HAYRAN KALDI

Fransa'nın ünlü gazetelerinden L'Equipe, "Bu maç organizasyon tarihine geçti" manşetini atarak, "Gençlik Ligi maçına 40 bin seyirci, Türkiye'de rekor kırıldı. Trabzonspor'un, Gençlik Ligi çeyrek final ilk maçında İnter'e karşı (1-0) elde ettiği başarının ötesinde, bu maç organizasyon tarihine geçti. Trabzon'daki Papara Park Stadyumu'nun tribünlerinde 40 bin 368 taraftar yer aldı. UEFA, Gençlik Ligi'nde rekor katılımı doğruladı" diye yazdı.

AVRUPA'DA MANŞETLERDE

Trabzonspor U19 Takımı'nın tarihi başarısı Avrupa'da gündem oldu. İtalya'dan La Gazzetta Dello Sport "Trabzonspor, İtalyanlar için uğursuz olmaya devam ediyor. Atalanta ve Juventus'un elenmesinin ardından, İnter de Türkiye'de havlu attı" denildi. İspanya'dan MARCA ise "Trabzonspor, İtalyanların celladı oldu. Trabzon'daki Şenol Güneş Spor Kompleksi'ni 40 bin 368 seyirci doldurdu ve bu, Gençlik Ligi tarihindeki en yüksek katılımlı maç oldu" manşetini attı.

İNANILMAZ BİR SEYİRCİ REKORU

Portekiz'den A Bola, "İnanılmaz: Trabzonspor, Gençlik Ligi seyirci rekorunu kırdı. Inter'i mağlup eden Türk takımına tribünlerden büyük deStek geldi. Tribünleri dolduran 40 bin 368 seyirci, Gençler Ligi'nde rekor kırdı" dedi.

İNGİLTERE'DE GÜNDEM OLDU

İngiltere'den The Sun; "Trabzonspor'un UEFA Youth League çeyrek finalinde Inter'e karşı oynadığı maça tam 40 bin taraftar geldi! Genç oyuncular için inanılmaz bir deneyim!" haberiyle tarihi başarıyı manşetine taşıdı.